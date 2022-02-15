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Москвичей предупредили о льде на крышах из-за колебаний температуры
Москвичей предупредили о льде на крышах из-за колебаний температуры - РИА Новости, 15.02.2022
Москвичей предупредили о льде на крышах из-за колебаний температуры
Колебания температуры воздуха в Москве способствуют образованию наледи на кровлях, качество и своевременность устранения снега и наледи ежедневно... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T20:54
2022-02-15T20:54
2022-02-15T20:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
мосжилинспекция
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Колебания температуры воздуха в Москве способствуют образованию наледи на кровлях, качество и своевременность устранения снега и наледи ежедневно контролируется, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что оттепель в Москве продолжается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может подниматься до плюс 3. При этом в ночное время столбики термометров опускаются до отрицательных значений.Отмечается, что во время осмотров особое внимание уделяется выполнению охранных мероприятий - участки, где возможно падение снега и наледи, и территории, прилегающие к зданиям, где ведутся работы по очистке, должны быть огорожены. За нарушение нормативов по очистке кровель для управляющих организаций предусмотрены штрафы."Если вы заметили снежные массы и наледь, не подходите близко к стенам здания и не паркуйте поблизости автомобили", - дополняется в сообщении.Уточняется, что сообщить о проблеме можно в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр, в Мосжилинспекцию через электронную приёмную Правительства Москвы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снегопад в москве, мосжилинспекция, москва, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Колебания температуры воздуха в Москве способствуют образованию наледи на кровлях, качество и своевременность устранения снега и наледи ежедневно контролируется, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что оттепель в Москве
продолжается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может подниматься до плюс 3. При этом в ночное время столбики термометров опускаются до отрицательных значений.
"Колебания температуры воздуха способствуют образованию наледи на кровлях, выступающих элементах фасадов и козырьках зданий. Под контролем городских служб - очистка почти 17 тысяч кровель. Работы выполняют 2,9 тысячи бригад кровельщиков и около 500 автовышек. Качество и своевременность устранения снега и наледи ежедневно контролируется. В проверках задействован весь инспекторский состав Мосжилинспекции
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время осмотров особое внимание уделяется выполнению охранных мероприятий - участки, где возможно падение снега и наледи, и территории, прилегающие к зданиям, где ведутся работы по очистке, должны быть огорожены. За нарушение нормативов по очистке кровель для управляющих организаций предусмотрены штрафы.
"Если вы заметили снежные массы и наледь, не подходите близко к стенам здания и не паркуйте поблизости автомобили", - дополняется в сообщении.
Уточняется, что сообщить о проблеме можно в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр, в Мосжилинспекцию через электронную приёмную Правительства Москвы.