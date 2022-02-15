https://ria.ru/20220215/led-1773003133.html

Москвичей предупредили о льде на крышах из-за колебаний температуры

Москвичей предупредили о льде на крышах из-за колебаний температуры - РИА Новости, 15.02.2022

Москвичей предупредили о льде на крышах из-за колебаний температуры

Колебания температуры воздуха в Москве способствуют образованию наледи на кровлях, качество и своевременность устранения снега и наледи ежедневно... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:54

2022-02-15T20:54

2022-02-15T20:54

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегопад в москве

мосжилинспекция

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Колебания температуры воздуха в Москве способствуют образованию наледи на кровлях, качество и своевременность устранения снега и наледи ежедневно контролируется, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что оттепель в Москве продолжается. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может подниматься до плюс 3. При этом в ночное время столбики термометров опускаются до отрицательных значений.Отмечается, что во время осмотров особое внимание уделяется выполнению охранных мероприятий - участки, где возможно падение снега и наледи, и территории, прилегающие к зданиям, где ведутся работы по очистке, должны быть огорожены. За нарушение нормативов по очистке кровель для управляющих организаций предусмотрены штрафы."Если вы заметили снежные массы и наледь, не подходите близко к стенам здания и не паркуйте поблизости автомобили", - дополняется в сообщении.Уточняется, что сообщить о проблеме можно в управляющую компанию, на портал "Наш город", в Единый диспетчерский центр, в Мосжилинспекцию через электронную приёмную Правительства Москвы.

https://ria.ru/20220213/sneg-1772712547.html

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