https://ria.ru/20220215/lavrov-1772921915.html

Лавров надеется, что опыт ОБСЕ в Косово не повторится в Донбассе

Лавров надеется, что опыт ОБСЕ в Косово не повторится в Донбассе - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров надеется, что опыт ОБСЕ в Косово не повторится в Донбассе

РФ надеется, что в Донбассе не повторится историей с миссией ОБСЕ в Косово, когда ее отзыв был использован как спусковой крючок для агрессии НАТО, заявил глава... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:12

2022-02-15T15:12

2022-02-15T15:12

в мире

косово

мид польши

обсе

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. РФ надеется, что в Донбассе не повторится историей с миссией ОБСЕ в Косово, когда ее отзыв был использован как спусковой крючок для агрессии НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я надеюсь, что все причины, которые побудили отдельных участников ОБСЕ отозвать своих мониторов из этой миссии, связаны исключительно с такими факторами, как коронавирусная инфекция, отдых. Потому что зная, что страны, о которых идет речь, на самом деле в авангарде информационной террористической кампании, невольно приходит на ум, что у них могут быть какие-то скрытые мысли", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау."И я очень не хотел бы, чтобы повторился печальнейший опыт ОБСЕ 1999 года, когда руководитель миссии ОБСЕ в сербском крае Косово господин Уолкер, американский гражданин, раздул лживую тему убийства мирных жителей якобы в селе Рачик. Потом было доказано, что эти мирные жители на самом деле были вооруженными боевиками и погибли в бою. Но господин Уолкер тогда публично заявил, что был акт геноцида, единолично заявил, что отзывает миссию ОБСЕ из Косово, и, по сути дела, это было использовано как спусковой крючок для агрессии НАТО против бывшей Югославии", - добавил министр.

https://ria.ru/20220215/vstrecha-1772910630.html

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в мире, косово, мид польши, обсе, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс