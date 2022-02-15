https://ria.ru/20220215/lavrov-1772905701.html
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает получить ответы по существу от европейских стран на свое послание о принципах неделимости... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:06
2022-02-15T14:06
2022-02-15T14:10
в мире
европа
мид польши
обсе
сергей лавров
збигнев рау
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает получить ответы по существу от европейских стран на свое послание о принципах неделимости безопасности."Я для того, чтобы прояснить подходы наших коллег, чьи лидеры подписались под документами (ОБСЕ), направил министрам иностранных дел соответствующих стран в Европе послание с просьбой уточнить, как они сами понимают набор этих обязательств, которые называют принципами неделимости безопасности. Рассчитываю, что такие ответы по существу поступят", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.
https://ria.ru/20220215/lavrov-1772904604.html
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в мире, европа, мид польши, обсе, сергей лавров, збигнев рау
14:06 15.02.2022 (обновлено: 14:10 15.02.2022)
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание
Глава МИД Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание