Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/lavrov-1772905701.html
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает получить ответы по существу от европейских стран на свое послание о принципах неделимости... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:06
2022-02-15T14:10
в мире
европа
мид польши
обсе
сергей лавров
збигнев рау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760341553_57:0:2632:1448_1920x0_80_0_0_40fef3fe57e766759c871616b1218c9f.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает получить ответы по существу от европейских стран на свое послание о принципах неделимости безопасности."Я для того, чтобы прояснить подходы наших коллег, чьи лидеры подписались под документами (ОБСЕ), направил министрам иностранных дел соответствующих стран в Европе послание с просьбой уточнить, как они сами понимают набор этих обязательств, которые называют принципами неделимости безопасности. Рассчитываю, что такие ответы по существу поступят", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.
https://ria.ru/20220215/lavrov-1772904604.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760341553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_91937db7115c747d3a47d9f674ec17b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, мид польши, обсе, сергей лавров, збигнев рау
14:06 15.02.2022 (обновлено: 14:10 15.02.2022)
 
Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание

Глава МИД Лавров ждет от глав МИД стран Европы ответы по существу на свое послание

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рассчитывает получить ответы по существу от европейских стран на свое послание о принципах неделимости безопасности.
"Я для того, чтобы прояснить подходы наших коллег, чьи лидеры подписались под документами (ОБСЕ), направил министрам иностранных дел соответствующих стран в Европе послание с просьбой уточнить, как они сами понимают набор этих обязательств, которые называют принципами неделимости безопасности. Рассчитываю, что такие ответы по существу поступят", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:01
Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров
 
В миреЕвропаМИД ПольшиОБСЕСергей ЛавровЗбигнев Рау
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала