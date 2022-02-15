Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/kvazigosudarstvo-1772911905.html
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства - РИА Новости, 15.02.2022
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства
Россия на практике является единственным гарантом Минских соглашений, ФРГ и Франция ведут себя пассивно, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:32
2022-02-15T15:03
андрей климов
украина
политика
франция
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_0:81:3080:1814_1920x0_80_0_0_0c8dea00c8ed368fc30ed760ec865f30.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия на практике является единственным гарантом Минских соглашений, ФРГ и Франция ведут себя пассивно, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Мы стараемся держать ситуацию в рамках международно-правового поля. Россия остается единственным гарантом Минских соглашений, Берлин и Париж ведут себя пассивно", - сказал политик.Он подчеркнул, что все семь лет с момента подписания соглашения Россия только тем и занималась, что призывала страны НАТО во главе с США "не нагнетать военную истерию". Климов напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями под контролем ОБСЕ с территории Украины должно быть выведено иностранное вооружение и наемники. Однако на практике этого нет, отметил он.Сенатор подчеркнул, что именно Россия призывает Киев исполнять Минские соглашения, говорит о том, что киевские власти отвечают за своих граждан на юго-востоке. "Разве полномочные делегации ФРГ и Франции приезжали на юго-восток с другой стороны (со стороны ДНР и ЛНР)? Ни разу", - сказал Климов."Мы обеспечиваем жителей Донбасса гуманитарной помощью. Разве кто-то еще это делает?", - подчеркнул он.Более того, отметил он, партнеры Киева "раскалывают страну, переводя свои диппредставительства в Западную Украину". По мнению Климова, на Западной Украине формируется какое-то "квазигосударственное образование". Он добавил, что Западная Украина не сразу стала частью современной Украины.
https://ria.ru/20220215/priznanie-1772901963.html
украина
франция
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150608/26/1506082638_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ad09dd1fc8c0dad57ed403139d513fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей климов, украина, политика, франция, германия, россия
14:32 15.02.2022 (обновлено: 15:03 15.02.2022)
 
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства

Сенатор Климов: перевод дипломатов во Львов создает на Западной Украине квазигосударство

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия на практике является единственным гарантом Минских соглашений, ФРГ и Франция ведут себя пассивно, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Мы стараемся держать ситуацию в рамках международно-правового поля. Россия остается единственным гарантом Минских соглашений, Берлин и Париж ведут себя пассивно", - сказал политик.
Он подчеркнул, что все семь лет с момента подписания соглашения Россия только тем и занималась, что призывала страны НАТО во главе с США "не нагнетать военную истерию". Климов напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями под контролем ОБСЕ с территории Украины должно быть выведено иностранное вооружение и наемники. Однако на практике этого нет, отметил он.
Сенатор подчеркнул, что именно Россия призывает Киев исполнять Минские соглашения, говорит о том, что киевские власти отвечают за своих граждан на юго-востоке. "Разве полномочные делегации ФРГ и Франции приезжали на юго-восток с другой стороны (со стороны ДНР и ЛНР)? Ни разу", - сказал Климов.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 13:51
Володин объяснил принятие проекта постановления о признании ДНР и ЛНР
"Мы обеспечиваем жителей Донбасса гуманитарной помощью. Разве кто-то еще это делает?", - подчеркнул он.
Более того, отметил он, партнеры Киева "раскалывают страну, переводя свои диппредставительства в Западную Украину". По мнению Климова, на Западной Украине формируется какое-то "квазигосударственное образование". Он добавил, что Западная Украина не сразу стала частью современной Украины.
 
Андрей КлимовУкраинаПолитикаФранцияГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала