https://ria.ru/20220215/kvazigosudarstvo-1772911905.html
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства - РИА Новости, 15.02.2022
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства
Россия на практике является единственным гарантом Минских соглашений, ФРГ и Франция ведут себя пассивно, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:32
2022-02-15T14:32
2022-02-15T15:03
андрей климов
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россия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия на практике является единственным гарантом Минских соглашений, ФРГ и Франция ведут себя пассивно, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Мы стараемся держать ситуацию в рамках международно-правового поля. Россия остается единственным гарантом Минских соглашений, Берлин и Париж ведут себя пассивно", - сказал политик.Он подчеркнул, что все семь лет с момента подписания соглашения Россия только тем и занималась, что призывала страны НАТО во главе с США "не нагнетать военную истерию". Климов напомнил, что в соответствии с Минскими соглашениями под контролем ОБСЕ с территории Украины должно быть выведено иностранное вооружение и наемники. Однако на практике этого нет, отметил он.Сенатор подчеркнул, что именно Россия призывает Киев исполнять Минские соглашения, говорит о том, что киевские власти отвечают за своих граждан на юго-востоке. "Разве полномочные делегации ФРГ и Франции приезжали на юго-восток с другой стороны (со стороны ДНР и ЛНР)? Ни разу", - сказал Климов."Мы обеспечиваем жителей Донбасса гуманитарной помощью. Разве кто-то еще это делает?", - подчеркнул он.Более того, отметил он, партнеры Киева "раскалывают страну, переводя свои диппредставительства в Западную Украину". По мнению Климова, на Западной Украине формируется какое-то "квазигосударственное образование". Он добавил, что Западная Украина не сразу стала частью современной Украины.
https://ria.ru/20220215/priznanie-1772901963.html
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андрей климов, украина, политика, франция, германия, россия
14:32 15.02.2022 (обновлено: 15:03 15.02.2022)
В Совфеде заявили о создании на Западной Украине квазигосударства
Сенатор Климов: перевод дипломатов во Львов создает на Западной Украине квазигосударство