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Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров
Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров - РИА Новости, 15.02.2022
Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти оставить претензии на Крым и скорее осознать, что Россия - единственная страна,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:10
2022-02-15T12:10
в мире
россия
госдума рф
михаил шеремет
украина
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти оставить претензии на Крым и скорее осознать, что Россия - единственная страна, способная стать настоящим и верным союзником для Украины.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Донбасс и Крым "вернутся в Украину", но исключительно дипломатическим путем.По его словам, Россия - единственная страна, способная стать настоящим и верным союзником для Украины. "Чем быстрее киевские власти осознают это, тем благополучнее будет жить украинский народ", - сказал депутат.
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в мире, россия, госдума рф, михаил шеремет, украина, республика крым, севастополь
12:10 15.02.2022
 
Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров

Депутат ГД от Крыма Шеремет: Россия — единственный настоящий и верный союзник Украины

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти оставить претензии на Крым и скорее осознать, что Россия - единственная страна, способная стать настоящим и верным союзником для Украины.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Донбасс и Крым "вернутся в Украину", но исключительно дипломатическим путем.
"Всем в мире давно понятна абсурдность заявлений о возвращении Крыма в состав Украины. Крым вернулся домой в Россию, и это навсегда. Украине же следует оставить претензии на чужие территории", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия - единственная страна, способная стать настоящим и верным союзником для Украины. "Чем быстрее киевские власти осознают это, тем благополучнее будет жить украинский народ", - сказал депутат.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 01:23
На Украине захотели провести спецоперацию по уничтожению руководства Крыма
 
В миреРоссияГосдума РФМихаил ШереметУкраинаРеспублика КрымСевастополь
 
 
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