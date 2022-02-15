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Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров
Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров - РИА Новости, 15.02.2022
Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти оставить претензии на Крым и скорее осознать, что Россия - единственная страна,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:10
2022-02-15T12:10
2022-02-15T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал киевские власти оставить претензии на Крым и скорее осознать, что Россия - единственная страна, способная стать настоящим и верным союзником для Украины.Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Донбасс и Крым "вернутся в Украину", но исключительно дипломатическим путем.По его словам, Россия - единственная страна, способная стать настоящим и верным союзником для Украины. "Чем быстрее киевские власти осознают это, тем благополучнее будет жить украинский народ", - сказал депутат.
https://ria.ru/20220212/krym-1772399775.html
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в мире, россия, госдума рф, михаил шеремет, украина, республика крым, севастополь
Депутат Госдумы от Крыма призвал Украину оставить претензии на полуостров
Депутат ГД от Крыма Шеремет: Россия — единственный настоящий и верный союзник Украины