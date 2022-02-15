https://ria.ru/20220215/krym-1772837900.html
В Крыму назвали слова Зеленского о возвращении полуострова блефом
В Крыму назвали слова Зеленского о возвращении полуострова блефом - РИА Новости, 15.02.2022
В Крыму назвали слова Зеленского о возвращении полуострова блефом
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал блефом слова президента Украины Владимира Зеленского РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:30
2022-02-15T09:30
2022-02-15T09:30
россия
украина
донбасс
в мире
республика крым
юрий гемпель
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:343:2732:1880_1920x0_80_0_0_cadac239f200cc822fce582d151f7c13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал блефом слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова.Накануне Зеленский в своем обращении к украинскому народу заявил, что Донбасс и Крым "вернутся в Украину", но исключительно дипломатическим путем."Все это очередной блеф и самообман. Крымчане очень хорошо помнят те времена, когда Крым был в составе Украины и киевские власти вели себя по отношению к крымчанам, как оккупанты, разоряли полуостров", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, Крым стал развиваться только после возвращения в состав России, а крымчане обрели право говорить на родных языках, право на развитие культуры, обрели ощущение безопасности у себя дома."В Крыму дорожат основными ценностями, которые мы вновь обрели. Крымчане любят свою Родину Россию, верят президенту, который поднял с колен страну, верят армии и флоту, которые защищают их от любых посягательств", - добавил Гемпель.
https://ria.ru/20220215/krym-1772832496.html
https://ria.ru/20220214/donbass-1772723431.html
россия
украина
донбасс
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593396402_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cd78371fcc6b7051f6950b38d7641b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, в мире, республика крым, юрий гемпель, владимир зеленский
В Крыму назвали слова Зеленского о возвращении полуострова блефом
Депутат парламента Крыма Гемпель назвал слова Зеленского о возвращении полуострова блефом