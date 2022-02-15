https://ria.ru/20220215/krym-1772837900.html

В Крыму назвали слова Зеленского о возвращении полуострова блефом

В Крыму назвали слова Зеленского о возвращении полуострова блефом - РИА Новости, 15.02.2022

В Крыму назвали слова Зеленского о возвращении полуострова блефом

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал блефом слова президента Украины Владимира Зеленского РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:30

2022-02-15T09:30

2022-02-15T09:30

россия

украина

донбасс

в мире

республика крым

юрий гемпель

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал блефом слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении полуострова.Накануне Зеленский в своем обращении к украинскому народу заявил, что Донбасс и Крым "вернутся в Украину", но исключительно дипломатическим путем."Все это очередной блеф и самообман. Крымчане очень хорошо помнят те времена, когда Крым был в составе Украины и киевские власти вели себя по отношению к крымчанам, как оккупанты, разоряли полуостров", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, Крым стал развиваться только после возвращения в состав России, а крымчане обрели право говорить на родных языках, право на развитие культуры, обрели ощущение безопасности у себя дома."В Крыму дорожат основными ценностями, которые мы вновь обрели. Крымчане любят свою Родину Россию, верят президенту, который поднял с колен страну, верят армии и флоту, которые защищают их от любых посягательств", - добавил Гемпель.

https://ria.ru/20220215/krym-1772832496.html

https://ria.ru/20220214/donbass-1772723431.html

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россия, украина, донбасс, в мире, республика крым, юрий гемпель, владимир зеленский