https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772947979.html

Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19

Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022

Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщила журналистам его пресс-секретарь Ирина... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:53

2022-02-15T16:53

2022-02-15T16:53

распространение коронавируса

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщила журналистам его пресс-секретарь Ирина Четвертакова."Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией", - сказала она, уточнив, что губернатор заболел COVID-19 впервые."Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме. Он находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы", - добавила Четвертакова.

https://ria.ru/20220210/koronavirus-1772070014.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ростовская область, василий голубев