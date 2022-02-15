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Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19
Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022
Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщила журналистам его пресс-секретарь Ирина... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:53
2022-02-15T16:53
2022-02-15T16:53
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василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 фев – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заболел коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщила журналистам его пресс-секретарь Ирина Четвертакова."Василий Юрьевич находится на больничном с 14 февраля в связи с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией", - сказала она, уточнив, что губернатор заболел COVID-19 впервые."Вакцинация и ревакцинация позволяют губернатору переносить заболевание в легкой форме. Он находится на амбулаторном лечении и продолжает в дистанционном формате решать рабочие вопросы", - добавила Четвертакова.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, ростовская область, василий голубев
Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19
Губернатор Ростовской области Голубев заболел COVID-19, болезнь протекает в легкой форме