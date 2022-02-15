https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772855870.html

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022

В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19

За минувшие сутки в российские больницы направили больше 20 тысяч пациентов с COVID-19, вирус выявили у 166 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:02

2022-02-15T11:02

2022-02-15T12:04

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в российские больницы направили больше 20 тысяч пациентов с COVID-19, вирус выявили у 166 тысяч, следует из данных оперативного штаба.Рост отмечается в 80 регионах, снижение — в пяти. Омикрон-штамм обнаружили уже во всех субъектах.Точное число зарегистрированных за день случаев составило 166 631 (вчера было 180 456). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 313 965 человек.Умерли за сутки 704 пациента (днем ранее — 683), общее число летальных исходов достигло 341 635. Выписались после лечения 137 881 человек, всего выздоровели 11 470 925.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве (8160, вчера было 9616), Красноярском крае (7122) и Санкт-Петербурге (7091).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 410 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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