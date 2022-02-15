https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772855870.html
В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022
В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19
За минувшие сутки в российские больницы направили больше 20 тысяч пациентов с COVID-19, вирус выявили у 166 тысяч, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:02
2022-02-15T11:02
2022-02-15T12:04
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в российские больницы направили больше 20 тысяч пациентов с COVID-19, вирус выявили у 166 тысяч, следует из данных оперативного штаба.Рост отмечается в 80 регионах, снижение — в пяти. Омикрон-штамм обнаружили уже во всех субъектах.Точное число зарегистрированных за день случаев составило 166 631 (вчера было 180 456). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 313 965 человек.Умерли за сутки 704 пациента (днем ранее — 683), общее число летальных исходов достигло 341 635. Выписались после лечения 137 881 человек, всего выздоровели 11 470 925.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве (8160, вчера было 9616), Красноярском крае (7122) и Санкт-Петербурге (7091).В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 410 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:02 15.02.2022 (обновлено: 12:04 15.02.2022)
В России за сутки госпитализировали 21 833 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 166 631 новый случай COVID-19, госпитализированы 21 833 человека
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
За минувшие сутки в российские больницы направили больше 20 тысяч пациентов с COVID-19, вирус выявили у 166 тысяч, следует из данных
оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <...> составило 21 833 человека и увеличилось <...> на 108,9 процента (накануне было 10 451. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
Рост отмечается в 80 регионах, снижение — в пяти. Омикрон-штамм обнаружили уже во всех субъектах.
Точное число зарегистрированных за день случаев составило 166 631 (вчера было 180 456). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 313 965 человек.
Умерли за сутки 704 пациента (днем ранее — 683), общее число летальных исходов достигло 341 635. Выписались после лечения 137 881 человек, всего выздоровели 11 470 925.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве (8160, вчера было 9616), Красноярском крае (7122) и Санкт-Петербурге (7091).
В мире, по данным ВОЗ
, насчитывается уже свыше 410 миллионов зараженных, более 5,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
, Бразилии
, Франции
и Великобритании
. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.