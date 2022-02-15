https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772813220.html
Эпидемиолог объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 15.02.2022
Эпидемиолог объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России
Какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости COVID-19 в России и когда начнется устойчивое снижение числа инфицированных, рассказал в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T02:15
2022-02-15T02:15
2022-02-15T04:02
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
вадим покровский
здоровье
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости COVID-19 в России и когда начнется устойчивое снижение числа инфицированных, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.На график, отражающий число ежедневно выявляемых случаев COVID-19, могут влиять особенности распространения коронавируса в российских регионах, отметил Покровский. Данные статистики могут указывать на "скачки" заболеваемости, но это связано с тем, что в разных городах периоды подъема и спада волны коронавирусной инфекции могут не совпадать, пояснил он.По его словам, показатели, характеризующие заболеваемость, могут увеличиваться в середине каждой недели. Россияне реже сдают тесты на коронавирусную инфекцию по выходным дням, откладывая поход в лабораторию до понедельника или вторника. Результаты этих анализов бывают готовы как раз к середине недели, уточнил Покровский."У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости", — полагает он.Устойчивое снижение числа инфицированных в каждом регионе начинается тогда, когда проходит определенное время после начала подъема заболеваемости, продолжил эпидемиолог."Обычно после начала подъема заболеваемости в том или ином городе он сохраняется еще одну-две недели, а потом начинается спад", — сказал Покровский.
https://ria.ru/20220214/neyrokovid-1772759924.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, вадим покровский, здоровье
02:15 15.02.2022 (обновлено: 04:02 15.02.2022)
Эпидемиолог объяснил "скачки" заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог Покровский связал скачки в статистике по COVID-19 с днями проведения тестов
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости COVID-19 в России и когда начнется устойчивое снижение числа инфицированных, рассказал
в интервью радио Sputnik академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.
На график, отражающий число ежедневно выявляемых случаев COVID-19, могут влиять особенности распространения коронавируса в российских регионах, отметил Покровский
. Данные статистики могут указывать на "скачки" заболеваемости, но это связано с тем, что в разных городах периоды подъема и спада волны коронавирусной инфекции могут не совпадать, пояснил он.
"Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории Российской Федерации
. Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве
, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление", — считает эпидемиолог.
По его словам, показатели, характеризующие заболеваемость, могут увеличиваться в середине каждой недели. Россияне реже сдают тесты на коронавирусную инфекцию по выходным дням, откладывая поход в лабораторию до понедельника или вторника. Результаты этих анализов бывают готовы как раз к середине недели, уточнил Покровский.
"У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости", — полагает он.
Устойчивое снижение числа инфицированных в каждом регионе начинается тогда, когда проходит определенное время после начала подъема заболеваемости, продолжил эпидемиолог.
"Обычно после начала подъема заболеваемости в том или ином городе он сохраняется еще одну-две недели, а потом начинается спад", — сказал Покровский.