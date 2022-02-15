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Собянин: московские коммунальные службы справились с зимним периодом
Собянин: московские коммунальные службы справились с зимним периодом - РИА Новости, 15.02.2022
Собянин: московские коммунальные службы справились с зимним периодом
Московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами, которые стояли перед ним в сложный зимний период, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T20:07
2022-02-15T20:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
автомобильные дороги
москва
жкх
сергей собянин
коммунальные службы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами, которые стояли перед ним в сложный зимний период, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.Как сообщается в материалах мэрии, за текущий осенне-зимний период в Москве выпало 160 сантиметров снега – при климатической норме за сезон 152 сантиметра. Количество переходов температуры через "ноль" составило 32 раза. Для своевременной уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий ежедневно задействовано до 100 тысяч человек (дорожных рабочих, дворников, кровельщиков, водителей и других специалистов) и свыше 10,5 тысячи единиц специализированной дорожно-уборочной техники. Утилизация снега производится на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках. Их общая мощность – порядка 650 тысяч кубических метров в сутки.Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы свыше 1,4 тысячи аварийно-восстановительных бригад. В настоящее время все системы ресурсоснабжения города работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено.На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 395,2 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля, 22,4 тысячи тонн дизельного топлива. Этого объёма хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение 7 суток.
https://ria.ru/20220129/moskva-1770495544.html
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автомобильные дороги, москва, жкх, сергей собянин, коммунальные службы, городское хозяйство москвы
20:07 15.02.2022 (обновлено: 20:51 15.02.2022)
 

Собянин: московские коммунальные службы справились с зимним периодом

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами, которые стояли перед ним в сложный зимний период, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.
"Эта зима была одной из самых сложных за последние годы, большое количество снега, 2021 год был вообще самым холодным за последние 15 лет. И всё это наложилось ещё на пандемию, пик заболеваемости, который был рекордным за всё время. Тем не менее, несмотря на все сложности, жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с теми задачами, которые перед ними стоят по уборке города от снега, гололёда, наледи и, конечно, надёжного энергообеспечения. Зима еще не закончилась, но самый сложный период уже прошёл, поэтому можно сказать о том, что, несмотря на сложности, город справился с зимой", - сказал Собянин в ходе посещения производственного комплекса "Очаково" ГБУ "Автомобильные дороги".
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 11:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Коммунальщики продолжают убирать Москву от снега
Как сообщается в материалах мэрии, за текущий осенне-зимний период в Москве выпало 160 сантиметров снега – при климатической норме за сезон 152 сантиметра. Количество переходов температуры через "ноль" составило 32 раза. Для своевременной уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий ежедневно задействовано до 100 тысяч человек (дорожных рабочих, дворников, кровельщиков, водителей и других специалистов) и свыше 10,5 тысячи единиц специализированной дорожно-уборочной техники. Утилизация снега производится на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках. Их общая мощность – порядка 650 тысяч кубических метров в сутки.
Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы свыше 1,4 тысячи аварийно-восстановительных бригад. В настоящее время все системы ресурсоснабжения города работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено.
На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 395,2 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля, 22,4 тысячи тонн дизельного топлива. Этого объёма хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение 7 суток.
Работа снегоплавильного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 10:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Куда сливают снег, который свозят в московские снегосплавные пункты?
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАвтомобильные дорогиМоскваЖКХСергей Собянинкоммунальные службыГородское хозяйство Москвы
 
 
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