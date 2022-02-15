https://ria.ru/20220215/kommunalschiki-1773002962.html

Собянин: московские коммунальные службы справились с зимним периодом

Собянин: московские коммунальные службы справились с зимним периодом - РИА Новости, 15.02.2022

Собянин: московские коммунальные службы справились с зимним периодом

Московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами, которые стояли перед ним в сложный зимний период, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T20:07

2022-02-15T20:07

2022-02-15T20:51

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Московский жилищно-коммунальный комплекс справился с задачами, которые стояли перед ним в сложный зимний период, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.Как сообщается в материалах мэрии, за текущий осенне-зимний период в Москве выпало 160 сантиметров снега – при климатической норме за сезон 152 сантиметра. Количество переходов температуры через "ноль" составило 32 раза. Для своевременной уборки снега с городских территорий и очистки кровель зданий ежедневно задействовано до 100 тысяч человек (дорожных рабочих, дворников, кровельщиков, водителей и других специалистов) и свыше 10,5 тысячи единиц специализированной дорожно-уборочной техники. Утилизация снега производится на 56 стационарных снегосплавных пунктах и 38 мобильных снеготаялках. Их общая мощность – порядка 650 тысяч кубических метров в сутки.Для ликвидации возможных повреждений на тепловых, электрических, газовых и других инженерных сетях могут быть задействованы свыше 1,4 тысячи аварийно-восстановительных бригад. В настоящее время все системы ресурсоснабжения города работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей не допущено.На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 395,2 тысячи тонн мазута, 360,4 тысячи тонн угля, 22,4 тысячи тонн дизельного топлива. Этого объёма хватит для обеспечения автономной работы теплогенерирующих объектов Москвы в зимних условиях в течение 7 суток.

https://ria.ru/20220129/moskva-1770495544.html

https://realty.ria.ru/20220120/sneg-1768334103.html

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автомобильные дороги, москва, жкх, сергей собянин, коммунальные службы, городское хозяйство москвы