Аферистка из России и создатель Uber. Какие сериалы точно надо смотреть

Аферистка из России и создатель Uber. Какие сериалы точно надо смотреть

2022-02-15T08:00

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В главных зарубежных сериалах февраля расскажут об аферах русской авантюристки и трудностях стартапов в Кремниевой долине. А еще — что может случиться, если искусственный интеллект выйдет из-под контроля, и как фейк-ньюз в Сети влияют на людей. На экранах — Ума Турман, Джош Хартнетт, Джозеф Гордон-Левитт. О том, что стоит смотреть онлайн, — в материале РИА Новости.Аферистка из России"Эта история абсолютно правдива, за исключением полностью выдуманных ее частей". Так начинается каждый эпизод сериала "Изобретая Анну" про аферистку русского происхождения, которая долгое время обманывала прожженных финансовых боссов Манхэттена.Проект Netflix основан на нашумевшей статье New York Magazine об Анне Делви (урожденной Сорокиной) — дочери российского дальнобойщика, выдававшей себя за богатую наследницу из Германии. За постановку отвечала Шонда Раймс ("Бриджертоны", "Анатомия страсти", "Как избежать наказания за убийство")."Изобретая Анну" — своеобразная история в истории. Журналистка Вивиан Кент (Анна Кламски) узнает о деле Анны Сорокиной-Делви (Джулия Гарнер), которую судят за мошенничество, и намеревается добиться интервью с ней. В попытках понять, кто же на самом деле эта 26-летняя фальшивая наследница, репортер выходит на настоящую нью-йоркскую элиту, их тренеров и дизайнеров — тех, с кем общалась Анна и кого так ловко обманывала.Сорокина жила в шикарных апартаментах и вычурных отелях, кутила в дорогих барах и ресторанах (при этом не платя ни доллара), а еще планировала открыть собственный арт-фонд и почти получила кредит на 22 миллиона.Параллельно с этим зритель наблюдает за Вивиан, прототипом которой послужила Джессика Пресслер, автор статьи в New York Magazine. С ней тоже не обошлось без драмы: журналистку обвиняют в подтасовке фактов к предыдущему расследованию, и история Анны становится для Вивиан шансом на реабилитацию.Сначала Вивиан думала, что Анна справедливо обманывала богачей-снобов. Но постепенно понимает: Сорокина олицетворяет все проблемы современной Америки. Окружающие соглашались с ее требованиями и становились заложниками предубеждений. Ведь не может человек без денег жить в люксе на Манхэттене месяц или лететь через полстраны на частном самолете, не внеся залог! Чистая хлестаковщина.Сериал сразу задает особый ритм: короткие крупные планы обманутых Анной богачей чередуются с кадрами удивленной Вивиан и ее попытками добраться до "первоисточника" — наладить контакт с Сорокиной, находящейся в тюрьме. Сцены в особняках, на яхтах и элитных приемах, где стыдно появиться в одежде не из последней коллекции с мировых подиумов, противопоставляются ситуациям в подсобках отелей, офисах, реабилитационных центрах.В итоге история Анны выглядит более чем невероятной: героиня из ниоткуда буквально врывается в высший свет и ломает все возможные стереотипы. Но мораль такова, что расплачиваться за авантюры в любом случае придется.Сериал доступен на Netflix.Похищение с ТурманСериал "Под подозрением" посвящен интригующему расследованию преступления. Бонусом — Ума Турман в роли бизнес-леди.Американский проект восходит к израильскому "Под чужим флагом". Из отеля в Нью-Йорке похищают сына известной американской владелицы технологичной компании Кэтрин (Турман). Видео инцидента становится вирусным в интернете, а Кэтрин обращается в ЦРУ. Среди главных подозреваемых четверо постояльцев гостиницы — на первый взгляд, обычных британцев.Потом выяснится, что это эксперт по кибербезопасности, финансовый аналитик и даже наемник — в розыске. На допросе они уверяют, что ничего не знают о преступлении и не понимают, почему их задержали. Но общество уже вынесло им вердикт "виновны".Сериал ловко обращается с актуальными темами фейк-ньюз — неподтвержденных фактов в Сети и тем, как они влияют на зрителей и читателей. Авторы намекают, что в современном мире доверять нельзя никому, а информацию надо тщательно проверять.Вместе с Умой Турман снялись Кунал Найар, Джорджина Кэмпбелл, Элизабет Хенстридж. Шоураннер и исполнительный продюсер — номинант на BAFTA Роб Уильямс ("Человек в высоком замке")."Под подозрением" выходит на Apple TV+.Компьютерный гений Джош ХартнеттТриллер "Индекс страха" с Джошем Хартнеттом снят по одноименному роману Роберта Харриса.IT-вундеркинд Алекс вместе с другом Хьюго изобретает систему, основанную на искусственном интеллекте, для виртуальных торгов на фондовой бирже. Программа помогает зарабатывать миллионы.Но на Алекса нападают, он получает травму и перестает контролировать созданную им систему.Шоураннеры с пугающей убедительностью рассуждают о ментальном здоровье, интеллектуальной собственности и неоднозначности искусственного интеллекта."Индекс страха" доступен на Sky, "Амедиатеке", "Кинопоиске", ivi, Okko.Гордон-Левитт и стартапОдна из ближайших ожидаемых онлайн-премьер — "На низком старте: Битва за Uber" о трудностях стартапов в Кремниевой долине.В центре сюжета Трэвис Каланик (Джозеф Гордон-Левитт), гендиректор Uber.Он запускает стартап, попадет в топ самых богатых людей мира. Но его сомнительные методы работы приводят к кризису Uber. Приходится участвовать в подковерных интригах и в итоге покинуть пост.На экране также появятся Ума Турман в роли Арианны Хаффингтон, главреда The Huffington Post и члена правления Uber, Кайл Чандлер (перевоплотился в инвестора стартапа Билла Гарли), Джон Басс (сооснователь Uber Гаррет Кэмп).Среди персонажей пообещали гендиректора Apple Тима Кука и сооснователя Google Ларри Пейджа.Сериал задумали как антологию богатых предпринимателей: в следующем сезоне расскажут уже другую историю.Премьера сериала намечена на 28 февраля на Showtime и "Амедиатеке".

