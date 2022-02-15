https://ria.ru/20220215/khristos-1772768148.html

"В Библии этого нет": главная загадка Иисуса Христа

"В Библии этого нет": главная загадка Иисуса Христа - РИА Новости, 15.02.2022

"В Библии этого нет": главная загадка Иисуса Христа

Православные отмечают Сретение Господне. Праздник посвящен одному из эпизодов "потаенных лет" Иисуса, о которых спорят ученые. О том, кем мог быть Христос на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:00

2022-02-15T08:00

2022-02-15T09:05

религия

николай рерих

иерусалим

ближний восток

египет

московская духовная академия

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Олег Налисник. Православные отмечают Сретение Господне. Праздник посвящен одному из эпизодов "потаенных лет" Иисуса, о которых спорят ученые. О том, кем мог быть Христос на самом деле, — в материале РИА Новости.Мало зацепокНа сороковой день младенца Иисуса принесли в Иерусалимский храм для ритуального посвящения Богу, чего требовали законы иудаизма. Во время обряда первосвященник Захария указал на новорожденного как на Мессию и Спасителя человечества."Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков", — пишет евангелист Лука. И добавляет: рос в Назарете.На это указывают и составители других Евангелий — Матфей, Марк, Иоанн. Правда, двое последних вообще не говорят о детстве Спасителя. Их благовестие начинается с его крещения в 30 лет.Матфей же описывает рождение. Вероятно, после посвящения в храме, Святое семейство бежало в Египет: иудейский царь Ирод, прознав о рождении "Помазанника Божия", приказал того убить — боялся за трон.О том, как долго Иисус пробыл в Египте и как вернулся обратно, писание молчит. Как и о детских и юношеских годах.Единственную зацепку дает Лука в эпизоде из отрочества: Иосиф с Марией взяли ребенка в Иерусалим, куда ежегодно иудеи стекались на Пасху."Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, — пишет евангелист, — остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим".Оказывается, Иисус три дня пробыл в храме, беседуя с иудейскими богословами, — тех поразили "разум и ответы" 12-летнего мальчика."Чудеса ради чудес"Этого рассказа, как считают исследователи, не было в первоначальной версии Евангелия от Луки, написанной в I веке. Отрывок на основе устных преданий христиан добавили позже.Историй о ранних годах Христа было очень много. Из них составили апокрифы — книги, которые Церковь не признает каноническими."Верующих всегда интересовал вопрос: если Иисус, выйдя на проповедь в зрелом возрасте, совершал удивительные чудеса, то делал ли он то же самое в детстве?" — рассуждает в исследовании американский библеист Барт Эрман.Наиболее известны два сборника: "Протоевангелие Иакова" и "Сказание Фомы о детстве Иисуса", составленные примерно во II веке нашей эры.Первый особенно популярен — из-за подробного описания жизни Марии и ранних лет Христа."Посвященная Деве часть легла в основу богородичных праздников. Однако саму книгу Церковь отвергала, но не потому, что не интересуется детством Господа. Все, приведенное в Евангелиях, служит поучением для человека. Это не описание "чудес ради чудес", — поясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ протоиерей Константин Польсков."Протоевангелие Иакова" изобилует ими: божественный младенец то сгибает пальмы, то защищает родителей от драконов. Куда больше причудливых историй в "Сказании Фомы". В одном из эпизодов Христос, например, оживляет слепленных из глины воробьев.Впрочем, и эту книгу не признали канонической. Хотя некоторые детали раннехристианские богословы посчитали правдоподобными — прежде всего бытовые. Иисус, в частности, помогал отцу в столярной мастерской и на полях.Тибетская мистификацияО жизни Христа с 12 до 30 лет известные науке апокрифы молчат. Лишь совсем немного приоткрывает тайну "Тибетское Евангелие".Впервые о нем рассказал в конце XIX века русский журналист Николай Нотович. Якобы ему в буддийском монастыре показали огромный свиток "с преданиями об Иссе". По ним — Иисус до крещения и выхода на проповедь жил в Индии.Спустя 35 лет о рукописи упомянул в дневнике художник Николай Рерих: "Вместо бесцельных споров лучше по-человечески продумайте факты и мысли, сообщаемые в жизнеописании "Иссы (то есть Иисуса), лучшего из сынов человеческих". Оцените, насколько содержание манускрипта близко современному сознанию. И подивитесь, как широко знает весь Восток об этом документе".Однако исследователи засомневались в правдивости его слов. Ни один из древних источников не упоминает об этом тексте — скорее всего, его попросту придумали в XIX веке. К тому же сам Рерих впоследствии опроверг собственные слова."Иисус женат?"Куда интереснее судьба у другого "сенсационного" документа. В 2012-м профессор Гарварда Карен Кинг предъявила общественности кусок папируса, датированный, по ее словам, II веком. Со строками: "Иисус сказал им: Моя жена…".Фраза вызвала переполох среди ученых. По сути, это первое свидетельство, что Христос состоял в брачных отношениях. По крайней мере, так убеждала всех Кинг."Для иудейского общества I века довольно странно, что мужчина не женат, — отмечала исследователь. — Логично, что Иисус вступил в брак, о чем и свидетельствует найденный текст".Спустя четыре года выяснилось: папирус — подделка. Артефакт создал бизнесмен Уолтер Фриц, решив подзаработать на шумихе.Кроме того, ученые утверждают, что безбрачие среди евреев тогда не считали зазорным. Во времена Христа в Иудее было немало сект, чьи адепты жили закрытыми сообществами, чаще всего в пустыне. Самая известная — ессеи."Кто уличается в тяжких грехах, того исключают из ордена; но исключенный часто погибает самым несчастным образом. Связанный присягой и привычкой, такой человек не может принять пищу не от собрата — он вынужден поэтому питаться одной зеленью, истощается, таким образом; и умирает от голода", — писал о культе древнееврейский историк Иосиф Флавий."Больше грек, чем иудей"Некоторые исследователи причисляют Иисуса к ессеям. Неудивительно — и в их свитках, и в евангельских текстах постоянно говорится о "конце времен" и "всеобщем суде".Однако есть существенный аргумент против: члены секты, уходя в пустыню, больше не возвращались в цивилизацию. А Христос, как известно, в 30 лет стал активно проповедовать.Учение он объяснял через притчи — довольно распространенную на Ближнем Востоке форму повествования. Но в Писании такие рассказы изобилуют метафорами и сложными риторическими приемами.Отсюда еще одна теория: Спаситель знал греческий язык и культуру. По всей видимости, получил образование в Вифсаиде — одном из самых упоминаемых в Новом Завете поселений."Долгое время он оставался погребенным под землей. И вот недавно его изучили: нашли, в частности, монеты времен императора Нерона и останки купальни. Это был довольно развитый город, причем больше античный, нежели иудейский", — поясняет израильский археолог Мордехай Авиам.Впрочем, каких-либо подтверждений того, что Христос владел греческим, нет. "Все его фразы либо на еврейском, либо на арамейском языке", — уточняет преподаватель Московской духовной академии, библеист Михаил Скобелев.И все же главная проблема — отсутствие источников. Нехристианские авторы той эпохи упоминают об Иисусе вскользь. Возможно, ученые никогда так не узнают о его "потаенных годах".

https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1762906296.html

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николай рерих, иерусалим, ближний восток, египет, московская духовная академия, аналитика - религия и мировоззрение