https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772888087.html

СМИ: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании потеряла их совместное фото

СМИ: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании потеряла их совместное фото - РИА Новости, 15.02.2022

СМИ: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании потеряла их совместное фото

Обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре, вероятно, потеряла оригинал совместной фотографии, которая подтверждает их РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:03

2022-02-15T13:03

2022-02-15T13:03

в мире

сша

сидней

фбр

великобритания

эндрю, герцог йоркский

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре, вероятно, потеряла оригинал совместной фотографии, которая подтверждает их знакомство, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источник.На фотографии, сделанной в 2001 году, изображен принц Эндрю, обнимающий 17-летнию Джуффре. За их спинами стоит подруга покойного миллиардера Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл, которую в декабре прошлого года присяжные в США признали виновной в том числе в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации."У Вирджинии нет этого изображения", - приводит издание слова источника, близкого к Джуффре.Как пишет издание, фотография пропала в период с 2011 по 2016 год, когда Джуффре переезжала из Колорадо в Сидней. Никто из команды юристов женщины не знает, где она может находиться, а также не видел оригинала изображения. Один из источников заявил, что не известно, "существует ли до сих пор" оригинал фотографии.Ранее Джуффре заявляла, что в 2011 году передавала оригинал фотографии ФБР, которые вернули ей его после того, как сделали копию. ФБР отказалось комментировать изданию данную информацию, а также подтверждать подлинность изображения.Ранее газета Independent сообщила со ссылкой на источник, что команда юристов принца Эндрю потребовала от Джуффре предоставить оригинал изображения, заявляя о сомнениях в ее подлинности.Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, которого британские СМИ и королевские эксперты часто называли самым любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Это решение означает, что герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни.Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре и потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

https://ria.ru/20220115/velikobritaniya-1767992119.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220115/skandal-1767993851.html

сша

сидней

великобритания

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в мире, сша, сидней, фбр, великобритания, эндрю, герцог йоркский