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СМИ: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании потеряла их совместное фото
СМИ: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании потеряла их совместное фото - РИА Новости, 15.02.2022
СМИ: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании потеряла их совместное фото
Обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре, вероятно, потеряла оригинал совместной фотографии, которая подтверждает их РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:03
2022-02-15T13:03
в мире
сша
сидней
фбр
великобритания
эндрю, герцог йоркский
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре, вероятно, потеряла оригинал совместной фотографии, которая подтверждает их знакомство, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источник.На фотографии, сделанной в 2001 году, изображен принц Эндрю, обнимающий 17-летнию Джуффре. За их спинами стоит подруга покойного миллиардера Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл, которую в декабре прошлого года присяжные в США признали виновной в том числе в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации."У Вирджинии нет этого изображения", - приводит издание слова источника, близкого к Джуффре.Как пишет издание, фотография пропала в период с 2011 по 2016 год, когда Джуффре переезжала из Колорадо в Сидней. Никто из команды юристов женщины не знает, где она может находиться, а также не видел оригинала изображения. Один из источников заявил, что не известно, "существует ли до сих пор" оригинал фотографии.Ранее Джуффре заявляла, что в 2011 году передавала оригинал фотографии ФБР, которые вернули ей его после того, как сделали копию. ФБР отказалось комментировать изданию данную информацию, а также подтверждать подлинность изображения.Ранее газета Independent сообщила со ссылкой на источник, что команда юристов принца Эндрю потребовала от Джуффре предоставить оригинал изображения, заявляя о сомнениях в ее подлинности.Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, которого британские СМИ и королевские эксперты часто называли самым любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Это решение означает, что герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни.Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре и потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
https://ria.ru/20220115/velikobritaniya-1767992119.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220115/skandal-1767993851.html
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в мире, сша, сидней, фбр, великобритания, эндрю, герцог йоркский
13:03 15.02.2022
 
СМИ: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании потеряла их совместное фото

Daily Beast: обвинившая принца Эндрю в изнасиловании, вероятно, потеряла их общее фото

© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкПринц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард
Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании правозащитница Вирджиния Джуффре, вероятно, потеряла оригинал совместной фотографии, которая подтверждает их знакомство, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на источник.
На фотографии, сделанной в 2001 году, изображен принц Эндрю, обнимающий 17-летнию Джуффре. За их спинами стоит подруга покойного миллиардера Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл, которую в декабре прошлого года присяжные в США признали виновной в том числе в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации.
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"У Вирджинии нет этого изображения", - приводит издание слова источника, близкого к Джуффре.
Как пишет издание, фотография пропала в период с 2011 по 2016 год, когда Джуффре переезжала из Колорадо в Сидней. Никто из команды юристов женщины не знает, где она может находиться, а также не видел оригинала изображения. Один из источников заявил, что не известно, "существует ли до сих пор" оригинал фотографии.
Ранее Джуффре заявляла, что в 2011 году передавала оригинал фотографии ФБР, которые вернули ей его после того, как сделали копию. ФБР отказалось комментировать изданию данную информацию, а также подтверждать подлинность изображения.
Ранее газета Independent сообщила со ссылкой на источник, что команда юристов принца Эндрю потребовала от Джуффре предоставить оригинал изображения, заявляя о сомнениях в ее подлинности.
Ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, которого британские СМИ и королевские эксперты часто называли самым любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество", а в суде будет защищать себя как частное лицо. Это решение означает, что герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни.
Заявление последовало на фоне отказа американского суда удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре и потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
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