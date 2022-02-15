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Следствие провело опознание дворников, обвиняемых в изнасиловании москвички
Следствие провело опознание дворников, обвиняемых в изнасиловании москвички - РИА Новости, 15.02.2022
Следствие провело опознание дворников, обвиняемых в изнасиловании москвички
Следователи будут просить об аресте двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании женщины в московском районе Вешняки, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:40
2022-02-15T12:40
2022-02-15T12:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи будут просить об аресте двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании женщины в московском районе Вешняки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы сообщал, что на выходных очевидец позвонил в полицию и сообщил о криках женщины и замеченных им двух подвыпивших мужчин. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают дворниками в районе Вешняки."В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.По данным следствия, двое мужчин 29 и 40 лет в состоянии алкогольного опьянения напали на женщину и изнасиловали ее. Крики женщины о помощи услышали случайные очевидцы, которые обратились в правоохранительные органы, подозреваемые были задержаны на месте преступления."Следствием проведены опознания обвиняемых потерпевшей, очные ставки и иные следственные действия, в ходе которых девушка указала на фигурантов как на лиц, совершивших преступление", - добавила Иванова.
https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772872046.html
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происшествия, москва
12:40 15.02.2022 (обновлено: 12:50 15.02.2022)
Следствие провело опознание дворников, обвиняемых в изнасиловании москвички
Следователи попросят арестовать дворников, обвиняемых в изнасиловании 28-летней москвички
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Следователи будут просить об аресте двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании женщины в московском районе Вешняки, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах столицы сообщал, что на выходных очевидец позвонил в полицию и сообщил о криках женщины и замеченных им двух подвыпивших мужчин. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин, уроженцы одной из стран ближнего зарубежья. Оба работают дворниками в районе Вешняки.
"В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
По данным следствия, двое мужчин 29 и 40 лет в состоянии алкогольного опьянения напали на женщину и изнасиловали ее. Крики женщины о помощи услышали случайные очевидцы, которые обратились в правоохранительные органы, подозреваемые были задержаны на месте преступления.
"Следствием проведены опознания обвиняемых потерпевшей, очные ставки и иные следственные действия, в ходе которых девушка указала на фигурантов как на лиц, совершивших преступление", - добавила Иванова.