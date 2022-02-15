https://ria.ru/20220215/indoneziya-1772868304.html

Эксперты: упрощение правил въезда в Индонезию пока не скажется на россиянах

Эксперты: упрощение правил въезда в Индонезию пока не скажется на россиянах - РИА Новости, 15.02.2022

Эксперты: упрощение правил въезда в Индонезию пока не скажется на россиянах

В Индонезии планируют сократить карантин для вакцинированных туристов до трех дней, но, по мнению экспертов, нововведение пока не относится к большинству... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:24

2022-02-15T12:24

2022-02-15T12:24

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. В Индонезии планируют сократить карантин для вакцинированных туристов до трех дней, но, по мнению экспертов, нововведение пока не относится к большинству россиян, сообщает АТОР.Власти заявили о решении сократить с 1 марта сроки обязательного карантина для вакцинированных туристов (Индонезия принимает только привитых) с пяти до трех дней. Для въезда иностранцам потребуется ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до рейса. Следующее исследование – по прилете."После получения отрицательного ПЦР-теста на третий день карантин будет окончен. Но туристам потребуется сдать анализ и на пятый день и сообщить о его результатах в ближайшее медицинское учреждение", – заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан. Он также рассказал, что с 1 апреля карантин могут отменить полностью.В туристическом офисе Индонезии в России (VITO Russia) информацию не опровергли, но напомнили, что документального подтверждения пока не поступало. Более того, отметили там, требует уточнения главный вопрос: какие туристы смогут воспользоваться послаблениями.В своей речи Панджаитан говорит о сокращении карантина для иностранцев, получивших бустерную вакцину против COVID-19."Если речь идет о дополнительной прививке, то россияне, как правило, для ревакцинации используют "Спутник Лайт". Но он на сегодняшний день не признан в Индонезии. А сделать прививку из списка разрешенных в стране (Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Sinovac) возможность есть не у всех", – поясняют в VITO Russia. Тогда получается, что российские туристы должны будут, как и прежде, проходить пятидневный карантин. "Необходимо ждать уточнений", – заключили в VITO Russia.Туроператоры не сомневаются: Индонезия при введении лояльных условий въезда станет достойным конкурентом доступным азиатским направлениям. Если, конечно, в страну опять появятся прямые рейсы. Сейчас до Денпасара на Бали можно долететь стыковочными.

https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html

https://ria.ru/20220203/bali-1770876423.html

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