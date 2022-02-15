https://ria.ru/20220215/gololeditsa-1772829250.html
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:04
2022-02-15T08:04
2022-02-15T08:04
общество
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москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 11.00 среды.
https://radiosputnik.ria.ru/20220214/pogoda-1772649311.html
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общество, московская область (подмосковье), москва
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы