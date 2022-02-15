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В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.02.2022
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:04
2022-02-15T08:04
общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 11.00 среды.
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общество, московская область (подмосковье), москва
08:04 15.02.2022
 
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГололедица
Гололедица - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Гололедица. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о гололедице в столице и Подмосковье действует до 11.00 среды.
Прохожие на улице Варварка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 10:20В России
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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