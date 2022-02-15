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Цены на газ в Европе опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 15.02.2022
Цены на газ в Европе опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров
Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились почти до 800 долларов, минутами ранее падали на 17%, а сейчас снижаются более чем на 13%, свидетельствуют... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:38
2022-02-15T18:38
2022-02-15T20:21
экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе опустились почти до 800 долларов, минутами ранее падали на 17%, а сейчас снижаются более чем на 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.В 17:45 мск контакты стоили чуть выше 860 долларов на ICE Platform, а в 17:56 мск резко упали до 806,2 доллара. Пока это ценовой минимум торгов — на 17% ниже расчетной цены накануне, 943,7 доллара. В 18:07 мск котировки падали на 13,5%, до 816,7 доллара.Несколькими часами ранее цены ускорили темпы снижения на фоне ослабления геополитических опасений.Это связано в том числе с тем, что около 11:00 мск официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообдщил, что Южный и Западный военные округа начали возвращение войск в места дислокации после учений.Газовые фьючерсы начали существенно дорожать прошлым летом: к концу августа их стоимость поднялась с 250-300 до 600 долларов за тысячу кубометров, в октябре впервые перевалила за тысячу долларов, а 21 декабря достигла исторического максимума — 2190 долларов. Затем последовал некоторый откат, но цены остаются стабильно высокими, чего не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе.Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-02-15T18:38
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экономика, россия, европа, в мире, природный газ, цены
18:38 15.02.2022 (обновлено: 20:21 15.02.2022)
Цены на газ в Европе опустились почти до 800 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе снижались на 13% до 800 долларов за тысячу кубометров