https://ria.ru/20220215/fotokonkurs-1772905293.html

Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира

Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира - РИА Новости, 15.02.2022

Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира

В Британии подвели итоги конкурса Underwater Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело 4200 снимков, присланных авторами из 71 страны. Фантастические... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:50

2022-02-15T17:50

2022-02-15T17:59

фото

фотография

природа

фото - туризм

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В Британии подвели итоги конкурса Underwater Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело 4200 снимков, присланных авторами из 71 страны. Фантастические работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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