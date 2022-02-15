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Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира
Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира - РИА Новости, 15.02.2022
Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира
В Британии подвели итоги конкурса Underwater Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело 4200 снимков, присланных авторами из 71 страны. Фантастические... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:50
2022-02-15T17:59
фото
фотография
природа
фото - туризм
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В Британии подвели итоги конкурса Underwater Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело 4200 снимков, присланных авторами из 71 страны. Фантастические работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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фото, фото, фотография, природа, фото - туризм
17:50 15.02.2022 (обновлено: 17:59 15.02.2022)
 

Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира

Читать ria.ru в
В Британии подвели итоги конкурса Underwater Photographer of the Year 2022. Жюри рассмотрело 4200 снимков, присланных авторами из 71 страны. Фантастические работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Rafael Fernandez Caballero / UPY 2022

Абсолютным победителем конкурса и подводным фотографом года стал испанец Рафаэль Фернандес Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero). Его "Гиганты ночи", где китовые акулы поедают приставшую ко дну лодки живность, заставили жюри вздрогнуть.

Работа испанского фотографа Rafael Fernandez Caballero Giants of the night, победившая в категории Wide Angle конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
1 из 18

Абсолютным победителем конкурса и подводным фотографом года стал испанец Рафаэль Фернандес Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero). Его "Гиганты ночи", где китовые акулы поедают приставшую ко дну лодки живность, заставили жюри вздрогнуть.

© Фото : Rafael Fernandez Caballero / UPY 2022
© Фото : Pekka Tuuri / UPY 2022

"Все, что тебе нужно, — это любовь", напевает финский фотограф Пекка Туури (Pekka Tuuri). Победа в категориях "Поведение" и "Мой двор".

Работа финского фотографа Pekka Tuuri All You Need Is Love, победившая в категориях Behaviour и My Backyard конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
2 из 18

"Все, что тебе нужно, — это любовь", напевает финский фотограф Пекка Туури (Pekka Tuuri). Победа в категориях "Поведение" и "Мой двор".

© Фото : Pekka Tuuri / UPY 2022
© Фото : Thien Nguyen Ngoc / UPY 2022

Атмосферное фото Тиена Нгуена Нгока (Thien Nguyen Ngoc) из Вьетнама "Необузданный аппетит" признали лучшим в категории "Сохранение морей" по версии фонда "Спасите наши моря".

Работа вьетнамского фотографа Thien Nguyen Ngoc Big apetite, ставшая лучшей по версии Фонда Спасите наши моря в категории Marine Conservation конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
3 из 18

Атмосферное фото Тиена Нгуена Нгока (Thien Nguyen Ngoc) из Вьетнама "Необузданный аппетит" признали лучшим в категории "Сохранение морей" по версии фонда "Спасите наши моря".

© Фото : Thien Nguyen Ngoc / UPY 2022
© Фото : Quico Abadal / UPY2022

"Сверхновая звезда в раю" принесла испанскому фотографу Кико Абадалю (Quico Abadal) победу в категории "Многообещающий снимок".

Работа испанского фотографа Quico Abadal Supernova in paradise, победившая в категории Up & Coming конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
4 из 18

"Сверхновая звезда в раю" принесла испанскому фотографу Кико Абадалю (Quico Abadal) победу в категории "Многообещающий снимок".

© Фото : Quico Abadal / UPY2022
© Фото : Paul Pettitt / UPY2022

"Бриллианты и ржавчина" британца Пола Петтита (Paul Pettitt) победили в категории "Британские воды, крупный план".

Работа британского фотографа Paul Pettitt Diamonds and Rust, победившая в категории British Waters Macro конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
5 из 18

"Бриллианты и ржавчина" британца Пола Петтита (Paul Pettitt) победили в категории "Британские воды, крупный план".

© Фото : Paul Pettitt / UPY2022
© Фото : Kerrie Burow / UPY2022

"Подводный мира Сары", переданным австралийским фотографом Керри Буроу (Kerrie Burow), признали лучшим черно-белым снимком конкурса.

Работа австралийского фотографа Kerrie Burow Sarah’s Underwater World, победившая в категории Black & White конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
6 из 18

"Подводный мира Сары", переданным австралийским фотографом Керри Буроу (Kerrie Burow), признали лучшим черно-белым снимком конкурса.

© Фото : Kerrie Burow / UPY2022
© Фото : Javier Murcia / UPY 2022

"Мимикрия" испанского фотографа Хавьера Мурсии (Javier Murcia) победила в категории "Крупный план" и заняла второе место в номинации "Мой двор".

Работа испанского фотографа Javier Murcia Mimicry, победившая в категории Macro и занявшая 2 место в категории My Backyard конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
7 из 18

"Мимикрия" испанского фотографа Хавьера Мурсии (Javier Murcia) победила в категории "Крупный план" и заняла второе место в номинации "Мой двор".

© Фото : Javier Murcia / UPY 2022
© Фото : Alex Dawson / UPY 2022

"Покинутый корабль" Алекса Доусона (Alex Dawson) из Швеции назвали лучшим снимком в категории "Обломки".

Работа шведского фотографа Alex Dawson Abandoned ship, победившая в категории Wrecks конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
8 из 18

"Покинутый корабль" Алекса Доусона (Alex Dawson) из Швеции назвали лучшим снимком в категории "Обломки".

© Фото : Alex Dawson / UPY 2022
© Фото : Thomas Heckmann / UPY 2022

"Рапунцель в огне" Томаса Хекманна (Thomas Heckmann) из Германии — лучший портрет конкурса подводной фотографии.

Работа немецкого фотографа Thomas Heckmann Rapunzel on Fire, победившая в категории Portrait конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
9 из 18

"Рапунцель в огне" Томаса Хекманна (Thomas Heckmann) из Германии — лучший портрет конкурса подводной фотографии.

© Фото : Thomas Heckmann / UPY 2022
© Фото : Javier Murcia / UPY 2022

"Круг жизни" Хавьера Мурсии (Javier Murcia) удостоен второго места в категории "Поведение".

Работа испанского фотографа Javier Murcia The circle of life, занявшая 2 место в категории Behaviour конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
10 из 18

"Круг жизни" Хавьера Мурсии (Javier Murcia) удостоен второго места в категории "Поведение".

© Фото : Javier Murcia / UPY 2022
© Фото : Matty Smith / UPY 2022

На второе место в категории "Портрет" ворвался Мэтти Смит (Matty Smith) из Австралии со снимком большой белой акулы.

Работа австралийского фотографа Matty Smith Great white split, занявшая 2 место в категории Portrait конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
11 из 18

На второе место в категории "Портрет" ворвался Мэтти Смит (Matty Smith) из Австралии со снимком большой белой акулы.

© Фото : Matty Smith / UPY 2022
© Фото : Dan Bolt / UPY 2022

"Лучшим друзьям" англичанина Дэна Болта (Dan Bolt) "Best Buddies" не было равных в категории "Британские водоемы, крупный план".

Работа британского фотографа Dan Bolt Best Buddies, победившая в категории British Waters Macro конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
12 из 18

"Лучшим друзьям" англичанина Дэна Болта (Dan Bolt) "Best Buddies" не было равных в категории "Британские водоемы, крупный план".

© Фото : Dan Bolt / UPY 2022
© Фото : Henley Spiers / UPY2022

"Штормовая олуша" привела Хенли Спайерса (Henley Spiers) из Великобритании к победе в категории "Британские водоемы, съемка широкоугольным объективом".

Работа британского фотографа Gannet Storm Henley Spiers, победившая в категории British Waters Wide Angle конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
13 из 18

"Штормовая олуша" привела Хенли Спайерса (Henley Spiers) из Великобритании к победе в категории "Британские водоемы, съемка широкоугольным объективом".

© Фото : Henley Spiers / UPY2022
© Фото : Enrico Somogyi / UPY2022

"Мир" немецкого фотографа Энрико Сомогуи (Enrico Somogyi) назвали лучшей работой, сделанной компактной камерой.

Работа немецкого фотографа Enrico Somogyi Peace, победившая в категории Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
14 из 18

"Мир" немецкого фотографа Энрико Сомогуи (Enrico Somogyi) назвали лучшей работой, сделанной компактной камерой.

© Фото : Enrico Somogyi / UPY2022
© Фото : Andy Schmid / UPY 2022

Швейцарскому фотографу Энди Шмиду (Andy Schmid) досталось второе место в категории "Широкий угол" за "Закатный луч".

Работа швейцарского фотографа Andy Schmid Sunset Ray, занявшая 2 место в категории Wide Angle конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
15 из 18

Швейцарскому фотографу Энди Шмиду (Andy Schmid) досталось второе место в категории "Широкий угол" за "Закатный луч".

© Фото : Andy Schmid / UPY 2022
© Фото : Martin Stevens / UPY2022

"Звезда морской породы" оказалась для британца Мартина Стивенса (Martin Stevens) победной в категории "Британские водоемы, съемка компактной камерой".

Работа британского фотографа Martin Stevens Rock pool star, победившая в категории British Waters Compact конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
16 из 18

"Звезда морской породы" оказалась для британца Мартина Стивенса (Martin Stevens) победной в категории "Британские водоемы, съемка компактной камерой".

© Фото : Martin Stevens / UPY2022
© Фото : Yazid Shaari / UPY2022

"Красавица в анемоновой юбке" оманского фотографа Язида Шаари (Yazid Shaari) заняла второе место в категории "Многообещающий снимок".

Работа оманского фотографа Yazid Shaari Beauty on a red anemone skirt, занявшая 2 место в категории Up and coming конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
17 из 18

"Красавица в анемоновой юбке" оманского фотографа Язида Шаари (Yazid Shaari) заняла второе место в категории "Многообещающий снимок".

© Фото : Yazid Shaari / UPY2022
© Фото : Lewis Michael Jefferies / UPY2022

Английский фотограф Льюис Майкл Джеффрис (Lewis Michael Jefferies) победил в категории "Британские водоемы, образ жизни" благодаря "Мирному сосуществованию".

Работа британского фотографа Lewis Michael Jefferies A peaceful coexistence, победившая в категории British Waters Living Together конкурса The Underwater Photographer of the Year 2022
18 из 18

Английский фотограф Льюис Майкл Джеффрис (Lewis Michael Jefferies) победил в категории "Британские водоемы, образ жизни" благодаря "Мирному сосуществованию".

© Фото : Lewis Michael Jefferies / UPY2022
 
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