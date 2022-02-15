Рапунцель в огне и сверхновая в раю: лучшие фото подводного мира
Абсолютным победителем конкурса и подводным фотографом года стал испанец Рафаэль Фернандес Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero). Его "Гиганты ночи", где китовые акулы поедают приставшую ко дну лодки живность, заставили жюри вздрогнуть.
Абсолютным победителем конкурса и подводным фотографом года стал испанец Рафаэль Фернандес Кабальеро (Rafael Fernandez Caballero). Его "Гиганты ночи", где китовые акулы поедают приставшую ко дну лодки живность, заставили жюри вздрогнуть.
"Все, что тебе нужно, — это любовь", напевает финский фотограф Пекка Туури (Pekka Tuuri). Победа в категориях "Поведение" и "Мой двор".
"Все, что тебе нужно, — это любовь", напевает финский фотограф Пекка Туури (Pekka Tuuri). Победа в категориях "Поведение" и "Мой двор".
Атмосферное фото Тиена Нгуена Нгока (Thien Nguyen Ngoc) из Вьетнама "Необузданный аппетит" признали лучшим в категории "Сохранение морей" по версии фонда "Спасите наши моря".
Атмосферное фото Тиена Нгуена Нгока (Thien Nguyen Ngoc) из Вьетнама "Необузданный аппетит" признали лучшим в категории "Сохранение морей" по версии фонда "Спасите наши моря".
"Сверхновая звезда в раю" принесла испанскому фотографу Кико Абадалю (Quico Abadal) победу в категории "Многообещающий снимок".
"Сверхновая звезда в раю" принесла испанскому фотографу Кико Абадалю (Quico Abadal) победу в категории "Многообещающий снимок".
"Бриллианты и ржавчина" британца Пола Петтита (Paul Pettitt) победили в категории "Британские воды, крупный план".
"Бриллианты и ржавчина" британца Пола Петтита (Paul Pettitt) победили в категории "Британские воды, крупный план".
"Подводный мира Сары", переданным австралийским фотографом Керри Буроу (Kerrie Burow), признали лучшим черно-белым снимком конкурса.
"Подводный мира Сары", переданным австралийским фотографом Керри Буроу (Kerrie Burow), признали лучшим черно-белым снимком конкурса.
"Мимикрия" испанского фотографа Хавьера Мурсии (Javier Murcia) победила в категории "Крупный план" и заняла второе место в номинации "Мой двор".
"Мимикрия" испанского фотографа Хавьера Мурсии (Javier Murcia) победила в категории "Крупный план" и заняла второе место в номинации "Мой двор".
"Покинутый корабль" Алекса Доусона (Alex Dawson) из Швеции назвали лучшим снимком в категории "Обломки".
"Покинутый корабль" Алекса Доусона (Alex Dawson) из Швеции назвали лучшим снимком в категории "Обломки".
"Рапунцель в огне" Томаса Хекманна (Thomas Heckmann) из Германии — лучший портрет конкурса подводной фотографии.
"Рапунцель в огне" Томаса Хекманна (Thomas Heckmann) из Германии — лучший портрет конкурса подводной фотографии.
"Круг жизни" Хавьера Мурсии (Javier Murcia) удостоен второго места в категории "Поведение".
"Круг жизни" Хавьера Мурсии (Javier Murcia) удостоен второго места в категории "Поведение".
На второе место в категории "Портрет" ворвался Мэтти Смит (Matty Smith) из Австралии со снимком большой белой акулы.
На второе место в категории "Портрет" ворвался Мэтти Смит (Matty Smith) из Австралии со снимком большой белой акулы.
"Лучшим друзьям" англичанина Дэна Болта (Dan Bolt) "Best Buddies" не было равных в категории "Британские водоемы, крупный план".
"Лучшим друзьям" англичанина Дэна Болта (Dan Bolt) "Best Buddies" не было равных в категории "Британские водоемы, крупный план".
"Штормовая олуша" привела Хенли Спайерса (Henley Spiers) из Великобритании к победе в категории "Британские водоемы, съемка широкоугольным объективом".
"Штормовая олуша" привела Хенли Спайерса (Henley Spiers) из Великобритании к победе в категории "Британские водоемы, съемка широкоугольным объективом".
"Мир" немецкого фотографа Энрико Сомогуи (Enrico Somogyi) назвали лучшей работой, сделанной компактной камерой.
"Мир" немецкого фотографа Энрико Сомогуи (Enrico Somogyi) назвали лучшей работой, сделанной компактной камерой.
Швейцарскому фотографу Энди Шмиду (Andy Schmid) досталось второе место в категории "Широкий угол" за "Закатный луч".
Швейцарскому фотографу Энди Шмиду (Andy Schmid) досталось второе место в категории "Широкий угол" за "Закатный луч".
"Звезда морской породы" оказалась для британца Мартина Стивенса (Martin Stevens) победной в категории "Британские водоемы, съемка компактной камерой".
"Звезда морской породы" оказалась для британца Мартина Стивенса (Martin Stevens) победной в категории "Британские водоемы, съемка компактной камерой".
"Красавица в анемоновой юбке" оманского фотографа Язида Шаари (Yazid Shaari) заняла второе место в категории "Многообещающий снимок".
"Красавица в анемоновой юбке" оманского фотографа Язида Шаари (Yazid Shaari) заняла второе место в категории "Многообещающий снимок".
Английский фотограф Льюис Майкл Джеффрис (Lewis Michael Jefferies) победил в категории "Британские водоемы, образ жизни" благодаря "Мирному сосуществованию".
Английский фотограф Льюис Майкл Джеффрис (Lewis Michael Jefferies) победил в категории "Британские водоемы, образ жизни" благодаря "Мирному сосуществованию".