https://ria.ru/20220215/feyki-1772902648.html

В МИД призвали Лондон извиниться за фейки о "вторжении России на Украину"

В МИД призвали Лондон извиниться за фейки о "вторжении России на Украину" - РИА Новости, 15.02.2022

В МИД призвали Лондон извиниться за фейки о "вторжении России на Украину"

Властям Великобритании пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица о "вторжении России на Украину", написала официальный... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:52

2022-02-15T13:52

2022-02-15T15:03

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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великобритания

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Властям Великобритании пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица о "вторжении России на Украину", написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале."Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадёжнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу", — сказала она.Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Москва якобы готовит "операцию под чужим флагом" на Украине, при этом никаких доказательств министр не привела.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Британские власти возложили вину на российские спецслужбы. В МИД РФ решительно осудили все попытки Лондона возложить на Россию ответственность и заявили, что Великобритания использует дело Скрипалей для давления на Россию, подогревая русофобию.

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https://ria.ru/20220215/stolitsa-1772820868.html

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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр