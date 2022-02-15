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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220215/evrovidenie-1772913053.html
Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022
Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022 - РИА Новости, 15.02.2022
Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022
Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого. В этом году международный конкурс пройдет в 20-й раз РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:56
2022-02-15T17:01
шоубиз
шоу-бизнес
таня меженцева
новости культуры
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого. В этом году международный конкурс пройдет в 20-й разЗаявки принимаются с 15 февраля по 1 сентября на официальном сайте проекта. Отбор проводится в три этапа. На первом – профессиональное жюри выберет песни, соответствующие критериям международного конкурса, на втором – определит участников финала национального тура. На третьем этапе победителя выберут путем голосования жюри и зрителей.К участию приглашают претендентов от 9 до 14 лет, имеющих гражданство России или законно проживающих на территории страны не менее двух лет. Исполнитель должен быть композитором, автором песни или принимать участие в написании музыки и слов композиции.В прошлом году участница от России Таня Меженцева заняла в конкурсе седьмое место. Победу одержала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).
https://ria.ru/20211221/evrovidenie-1764709477.html
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шоу-бизнес, таня меженцева, новости культуры
15:56 15.02.2022 (обновлено: 17:01 15.02.2022)
 
Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022

Начался прием заявок на юбилейное Детское Евровидение – 2022

© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesВыступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса "Детское Евровидение - 2017" в Тбилиси. 26 ноября 2017
Выступление российский певицы Полины Богусевич в финале конкурса Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси. 26 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого. В этом году международный конкурс пройдет в 20-й раз
Заявки принимаются с 15 февраля по 1 сентября на официальном сайте проекта.
Отбор проводится в три этапа. На первом – профессиональное жюри выберет песни, соответствующие критериям международного конкурса, на втором – определит участников финала национального тура. На третьем этапе победителя выберут путем голосования жюри и зрителей.
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 14:10Шоубиз
Детское Евровидение – 2022 пройдет в Армении
К участию приглашают претендентов от 9 до 14 лет, имеющих гражданство России или законно проживающих на территории страны не менее двух лет. Исполнитель должен быть композитором, автором песни или принимать участие в написании музыки и слов композиции.
В прошлом году участница от России Таня Меженцева заняла в конкурсе седьмое место. Победу одержала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).
Фестиваль ЖАРА KIDS FEST Певица Таня Меженцева - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 22:20Шоубиз
Участница из России поделилась впечатлениями от "Детского Евровидения"
 
ШоубизШоу-бизнесТаня МеженцеваНовости культуры
 
 
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