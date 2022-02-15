https://ria.ru/20220215/evrovidenie-1772913053.html

Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022

Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022 - РИА Новости, 15.02.2022

Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022

Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого. В этом году международный конкурс пройдет в 20-й раз РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:56

2022-02-15T15:56

2022-02-15T17:01

шоубиз

шоу-бизнес

таня меженцева

новости культуры

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Начался прием заявок на Детское Евровидение – 2022, сообщили в пресс-службе Академии Игоря Крутого. В этом году международный конкурс пройдет в 20-й разЗаявки принимаются с 15 февраля по 1 сентября на официальном сайте проекта. Отбор проводится в три этапа. На первом – профессиональное жюри выберет песни, соответствующие критериям международного конкурса, на втором – определит участников финала национального тура. На третьем этапе победителя выберут путем голосования жюри и зрителей.К участию приглашают претендентов от 9 до 14 лет, имеющих гражданство России или законно проживающих на территории страны не менее двух лет. Исполнитель должен быть композитором, автором песни или принимать участие в написании музыки и слов композиции.В прошлом году участница от России Таня Меженцева заняла в конкурсе седьмое место. Победу одержала исполнительница из Армении Малена с песней Qami, qami ("Ветер, ветер"). Она набрала 224 балла. На втором месте оказалась участница из Польши Сара Джеймс (218 баллов), на третьем – юный певец из Франции Энцо (187 баллов).

https://ria.ru/20211221/evrovidenie-1764709477.html

https://ria.ru/20211219/evrovidenie-1764473671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, таня меженцева, новости культуры