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В Крыму назвали объявленный Зеленским День единения пиар-ходом
В Крыму назвали объявленный Зеленским День единения пиар-ходом - РИА Новости, 15.02.2022
В Крыму назвали объявленный Зеленским День единения пиар-ходом
Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского объявить в стране 16 февраля Днем РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:22
2022-02-15T11:22
украина
в мире
республика крым
руслан бальбек
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского объявить в стране 16 февраля Днем единения, назвал украинского лидера "производителем праздников" на "пустом месте".Согласно указу Зеленского, день единения призван усилить "консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание"."Видимо, на Украине прибавится ещё один праздник на пустом месте. Все обойдётся без нападения, а праздник есть - Зеленский таким образом шагнул в историю, по крайней мере он так думает", - сказал РИА Новости Бальбек.По его мнению, "подобный пиар-ход, как считает администрация нынешнего президента, должен привлечь народные массы на сторону правящего режима". "Но сегодняшняя Украина в большинстве своём аморфна в политическом плане, людям надоело выслушивать, что одни нападают, а другие защищаются, тем более все это происходит на фоне падающей экономики и панических настроений в обществе. Единственное, чего добился президент Зеленский, - это награждение самого себя титулом "Производитель праздника", - заявил эксперт.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772811282.html
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украина, в мире, республика крым, руслан бальбек, владимир зеленский
11:22 15.02.2022
 
В Крыму назвали объявленный Зеленским День единения пиар-ходом

Крымский эксперт Бальбек назвал объявленный Зеленским День единения пиар-ходом

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского объявить в стране 16 февраля Днем единения, назвал украинского лидера "производителем праздников" на "пустом месте".
Согласно указу Зеленского, день единения призван усилить "консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание".
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"Видимо, на Украине прибавится ещё один праздник на пустом месте. Все обойдётся без нападения, а праздник есть - Зеленский таким образом шагнул в историю, по крайней мере он так думает", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его мнению, "подобный пиар-ход, как считает администрация нынешнего президента, должен привлечь народные массы на сторону правящего режима". "Но сегодняшняя Украина в большинстве своём аморфна в политическом плане, людям надоело выслушивать, что одни нападают, а другие защищаются, тем более все это происходит на фоне падающей экономики и панических настроений в обществе. Единственное, чего добился президент Зеленский, - это награждение самого себя титулом "Производитель праздника", - заявил эксперт.
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