https://ria.ru/20220215/edinenie-1772860759.html

В Крыму назвали объявленный Зеленским День единения пиар-ходом

В Крыму назвали объявленный Зеленским День единения пиар-ходом - РИА Новости, 15.02.2022

В Крыму назвали объявленный Зеленским День единения пиар-ходом

Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского объявить в стране 16 февраля Днем РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:22

2022-02-15T11:22

2022-02-15T11:22

украина

в мире

республика крым

руслан бальбек

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Крымский политэксперт и депутат Госдумы VII созыва Руслан Бальбек, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского объявить в стране 16 февраля Днем единения, назвал украинского лидера "производителем праздников" на "пустом месте".Согласно указу Зеленского, день единения призван усилить "консолидацию украинского общества, укрепить его устойчивость в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание"."Видимо, на Украине прибавится ещё один праздник на пустом месте. Все обойдётся без нападения, а праздник есть - Зеленский таким образом шагнул в историю, по крайней мере он так думает", - сказал РИА Новости Бальбек.По его мнению, "подобный пиар-ход, как считает администрация нынешнего президента, должен привлечь народные массы на сторону правящего режима". "Но сегодняшняя Украина в большинстве своём аморфна в политическом плане, людям надоело выслушивать, что одни нападают, а другие защищаются, тем более все это происходит на фоне падающей экономики и панических настроений в обществе. Единственное, чего добился президент Зеленский, - это награждение самого себя титулом "Производитель праздника", - заявил эксперт.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772811282.html

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украина, в мире, республика крым, руслан бальбек, владимир зеленский