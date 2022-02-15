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В Тамбовской области отремонтируют почти 160 километров дорог
В Тамбовской области отремонтируют почти 160 километров дорог - РИА Новости, 15.02.2022
В Тамбовской области отремонтируют почти 160 километров дорог
В Тамбовской области в 2022 году отремонтируют почти 160 километров дорог, большая часть из них – местного значения, сообщил глава региона Максим Егоров во... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:58
2022-02-15T19:58
2022-02-15T19:58
тамбовская область
общество
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ТАМБОВ, 15 фев - РИА Новости. В Тамбовской области в 2022 году отремонтируют почти 160 километров дорог, большая часть из них – местного значения, сообщил глава региона Максим Егоров во время прямой линии с жителями.По его словам, которые приводит пресс-служба обладминистрации, тема качества дорог чаще других фигурирует в обращениях граждан к главе региона.В частности, сообщил он, в этом году отремонтируют участок дороги, ведущей к музею-заповеднику Сергея Рахманинова в селе Ивановка Уваровского района.В пресс-службе напомнили, что в 2023 году отмечается 150-летия со дня рождения великого композитора и на Тамбовщине пройдет множество мероприятий в честь этого события. Регион активно готовится к ним, в том числе, обеспечивая инфраструктуру.
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общество, жкх, максим егоров, тамбовская область
ТАМБОВ, 15 фев - РИА Новости.
В Тамбовской области в 2022 году отремонтируют почти 160 километров дорог, большая часть из них – местного значения, сообщил глава региона Максим Егоров
во время прямой линии с жителями.
По его словам, которые приводит пресс-служба обладминистрации, тема качества дорог чаще других фигурирует в обращениях граждан к главе региона.
"Анализ обращений жителей показал большую актуальность тем, связанных именно с ремонтом дорожного покрытия или строительством новых дорог. Поэтому на текущий год поставил задачу: ввести в эксплуатацию 67 дорожных объектов общей протяженностью 157,2 километра. Большая часть из них – дороги местного значения - 115,2 километра, остальные 42 километра – дороги регионального значения", - сказал Егоров.
В частности, сообщил он, в этом году отремонтируют участок дороги, ведущей к музею-заповеднику Сергея Рахманинова в селе Ивановка Уваровского района.
В пресс-службе напомнили, что в 2023 году отмечается 150-летия со дня рождения великого композитора и на Тамбовщине пройдет множество мероприятий в честь этого события. Регион активно готовится к ним, в том числе, обеспечивая инфраструктуру.