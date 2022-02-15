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В Тамбовской области отремонтируют почти 160 километров дорог

В Тамбовской области отремонтируют почти 160 километров дорог - РИА Новости, 15.02.2022

В Тамбовской области отремонтируют почти 160 километров дорог

В Тамбовской области в 2022 году отремонтируют почти 160 километров дорог, большая часть из них – местного значения, сообщил глава региона Максим Егоров во... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:58

2022-02-15T19:58

2022-02-15T19:58

тамбовская область

общество

жкх

максим егоров

тамбовская область

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ТАМБОВ, 15 фев - РИА Новости. В Тамбовской области в 2022 году отремонтируют почти 160 километров дорог, большая часть из них – местного значения, сообщил глава региона Максим Егоров во время прямой линии с жителями.По его словам, которые приводит пресс-служба обладминистрации, тема качества дорог чаще других фигурирует в обращениях граждан к главе региона.В частности, сообщил он, в этом году отремонтируют участок дороги, ведущей к музею-заповеднику Сергея Рахманинова в селе Ивановка Уваровского района.В пресс-службе напомнили, что в 2023 году отмечается 150-летия со дня рождения великого композитора и на Тамбовщине пройдет множество мероприятий в честь этого события. Регион активно готовится к ним, в том числе, обеспечивая инфраструктуру.

https://ria.ru/20211214/zakupki-1763726983.html

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общество, жкх, максим егоров, тамбовская область