https://ria.ru/20220215/donbass-1772923566.html

Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе

Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе - РИА Новости, 15.02.2022

Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе

Вывод некоторыми странами своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Донбассе не повлияет на ее работу в регионе, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:22

2022-02-15T15:22

2022-02-15T15:22

в мире

донбасс

смм обсе

обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148620/48/1486204807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f3447803f08ed64df8e87390eec515f.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вывод некоторыми странами своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Донбассе не повлияет на ее работу в регионе, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау."Я констатировал с полной убежденностью, что эта ситуация (вывод рядом стран своих наблюдателей из СММ ОБСЕ в Донбассе - ред.) никаким образом не приведет к ограничению выполнения этой миссией своего мандата. В дальнейшем миссия выполняет свои обязательства", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220213/smm-1772605001.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, смм обсе, обсе, ситуация в днр и лнр