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Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе
Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе - РИА Новости, 15.02.2022
Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе
Вывод некоторыми странами своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Донбассе не повлияет на ее работу в регионе, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:22
2022-02-15T15:22
2022-02-15T15:22
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Вывод некоторыми странами своих наблюдателей из миссии ОБСЕ в Донбассе не повлияет на ее работу в регионе, заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау."Я констатировал с полной убежденностью, что эта ситуация (вывод рядом стран своих наблюдателей из СММ ОБСЕ в Донбассе - ред.) никаким образом не приведет к ограничению выполнения этой миссией своего мандата. В дальнейшем миссия выполняет свои обязательства", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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в мире, донбасс, смм обсе, обсе, ситуация в днр и лнр
Глава ОБСЕ прокомментировал вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе
Глава ОБСЕ Рау: вывод части наблюдателей из СММ в Донбассе не влияет на работу миссии