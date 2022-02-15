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Экс-посол Украины призвал добиваться ввода миротворцев ООН в Донбасс
Экс-посол Украины призвал добиваться ввода миротворцев ООН в Донбасс - РИА Новости, 15.02.2022
Экс-посол Украины призвал добиваться ввода миротворцев ООН в Донбасс
Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что после решения Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:32
2022-02-15T14:32
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что после решения Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Киеву нужно обратиться в ООН о немедленном рассмотрении вопроса направления в Донбасс миротворцев.Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. В то же время глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность минских соглашений."Что делать… Обращение к генеральному секретарю ООН о немедленном рассмотрении вопроса о направлении миротворческого контингента ООН на временно оккупированные территории на востоке Украины", - написал Чалый на своей странице в Facebook во вторник. По его словам, также Киеву необходимо срочно ввести санкции против тех, кто голосовал за такое решение.Чалый считает, что такое решение Госдумы говорит об одностороннем выходе РФ из минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Кроме того, после такого решения якобы начался "другой сценарий эскалации" вокруг Украины.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772881580.html
https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772876353.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, ситуация в днр и лнр
14:32 15.02.2022
 
Экс-посол Украины призвал добиваться ввода миротворцев ООН в Донбасс

Экс-посол Украины Чалый призвал ввести миротворцев ООН в Донбасс после решения Госдумы

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что после решения Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Киеву нужно обратиться в ООН о немедленном рассмотрении вопроса направления в Донбасс миротворцев.
Во вторник Госдума проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. В то же время глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность минских соглашений.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:35
МИД Украины отреагировал на возможное признание Россией ЛНР и ДНР
"Что делать… Обращение к генеральному секретарю ООН о немедленном рассмотрении вопроса о направлении миротворческого контингента ООН на временно оккупированные территории на востоке Украины", - написал Чалый на своей странице в Facebook во вторник. По его словам, также Киеву необходимо срочно ввести санкции против тех, кто голосовал за такое решение.
Чалый считает, что такое решение Госдумы говорит об одностороннем выходе РФ из минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Кроме того, после такого решения якобы начался "другой сценарий эскалации" вокруг Украины.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 12:16
В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР
 
В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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