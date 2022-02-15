https://ria.ru/20220215/donbass-1772868199.html

Украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР, заявили в Донецке

Украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 15.02.2022

Украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР, заявили в Донецке

Украинские силовики внесли в список огневых целей для уничтожения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в случае наступления ряд... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:49

2022-02-15T11:49

2022-02-15T11:49

в мире

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772541805_131:0:2154:1138_1920x0_80_0_0_c1588c8f6b234f241e53ea4477a71afb.jpg

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики внесли в список огневых целей для уничтожения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в случае наступления ряд медицинских и образовательных учреждений, заявил журналистам представитель народной милиции ДНР."Командованием 56-й отдельной мотопехотной бригады уточнены огневые цели на территории нашей республики для огневого поражения артиллерией. В список объектов, подлежащих уничтожению, включены ряд действующих образовательных и медицинских учреждений в Донецке. Считаем, что перед началом наступления, Украина намерена нанести артиллерийский удар по социальным объектам ДНР, с целью вынудить нас на ответные действия и в дальнейшем обвинить в срыве режима прекращения огня", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220215/donbass-1772864566.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр