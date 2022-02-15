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Украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР, заявили в Донецке
Украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР, заявили в Донецке - РИА Новости, 15.02.2022
Украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР, заявили в Донецке
Украинские силовики внесли в список огневых целей для уничтожения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в случае наступления ряд... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:49
2022-02-15T11:49
2022-02-15T11:49
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Украинские силовики внесли в список огневых целей для уничтожения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в случае наступления ряд медицинских и образовательных учреждений, заявил журналистам представитель народной милиции ДНР."Командованием 56-й отдельной мотопехотной бригады уточнены огневые цели на территории нашей республики для огневого поражения артиллерией. В список объектов, подлежащих уничтожению, включены ряд действующих образовательных и медицинских учреждений в Донецке. Считаем, что перед началом наступления, Украина намерена нанести артиллерийский удар по социальным объектам ДНР, с целью вынудить нас на ответные действия и в дальнейшем обвинить в срыве режима прекращения огня", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220215/donbass-1772864566.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр
Украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР, заявили в Донецке
В Донецке заявили, что украинские военные могут уничтожить соцобъекты в ДНР в случае атаки