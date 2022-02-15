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https://ria.ru/20220215/distantsiya-1772900149.html
В Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах
В Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах - РИА Новости, 15.02.2022
В Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах
В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента России Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:46
2022-02-15T13:46
распространение коронавируса
политика
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента России Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не боятся, это абсолютно временные меры", - заявил Песков, отвечая на вопрос, боятся ли в Кремле ухудшения имиджа президента из-за дистанции."Они (меры - ред.) объясняются эпидемиологической обстановкой, и вы видите, что слава Богу, сейчас уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все. Поэтому, конечно, в разгар такой волны эпидемии принимаются особые меры предосторожности", - добавил Песков. Он также отметил, что, когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.
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политика, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:46 15.02.2022
 
В Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах

В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента Путина из-за дистанции на переговорах

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента России Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не боятся, это абсолютно временные меры", - заявил Песков, отвечая на вопрос, боятся ли в Кремле ухудшения имиджа президента из-за дистанции.
"Они (меры - ред.) объясняются эпидемиологической обстановкой, и вы видите, что слава Богу, сейчас уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все. Поэтому, конечно, в разгар такой волны эпидемии принимаются особые меры предосторожности", - добавил Песков. Он также отметил, что, когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.
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