https://ria.ru/20220215/distantsiya-1772900149.html

В Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах

В Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах - РИА Новости, 15.02.2022

В Кремле не боятся ухудшения имиджа Путина из-за дистанции на переговорах

В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента России Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:46

2022-02-15T13:46

2022-02-15T13:46

распространение коронавируса

политика

здоровье - общество

дмитрий песков

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. В Кремле не боятся ухудшения имиджа президента России Владимира Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседниками, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не боятся, это абсолютно временные меры", - заявил Песков, отвечая на вопрос, боятся ли в Кремле ухудшения имиджа президента из-за дистанции."Они (меры - ред.) объясняются эпидемиологической обстановкой, и вы видите, что слава Богу, сейчас уже у нас цифры пошли вниз, но буквально неделю назад мы с вами были на пике волны. Болели все сплошь и вокруг: во всех компаниях, ведомствах, сами работники, их родные, близкие, и так далее – болели все. Поэтому, конечно, в разгар такой волны эпидемии принимаются особые меры предосторожности", - добавил Песков. Он также отметил, что, когда есть время провести дополнительное тестирование на коронавирус, такой дистанции нет.

https://ria.ru/20220206/vstrecha-1771324732.html

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политика, здоровье - общество, дмитрий песков, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии