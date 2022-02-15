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Лавров и глава ОБСЕ Рау подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Лавров и глава ОБСЕ Рау подтвердили безальтернативность Минских соглашений - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров и глава ОБСЕ Рау подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность минских соглашений. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:36
2022-02-15T13:36
2022-02-15T13:52
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау была подтверждена безальтернативность минских соглашений."Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер, и рассчитываем, что действующее председательство, в том числе через своего специального представителя на Украине и в контактной группе, будет содействовать движению в этом направлении - как можно более скорому и как можно более ответственному", - сказал Лавров на пресс-конференции.Он подчеркнул, что главное сейчас - "обеспечить прямой диалог Киева с Донецком и Луганском".Москва ожидает от руководства спецмониторинговой миссии ОБСЕ конструктивного взаимодействия с Донецком и Луганском, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Необходимо обеспечивать и непредвзятость наблюдения за ситуацией силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ожидаем от ее руководства конструктивного рабочего взаимодействия с властями Донецка и Луганска, как того требует мандат этой миссии", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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в мире, киев, украина, минские соглашения, сергей лавров, россия, москва, обсе
13:36 15.02.2022 (обновлено: 13:52 15.02.2022)
Лавров и глава ОБСЕ Рау подтвердили безальтернативность Минских соглашений
Глава МИД Лавров и председатель ОБСЕ подтвердили безальтернативность Минских соглашений