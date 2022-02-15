https://ria.ru/20220215/deti-1772832638.html

Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших от стрельбы отчима в Бурятии

Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших от стрельбы отчима в Бурятии - РИА Новости, 15.02.2022

Врач рассказал о состоянии детей, пострадавших от стрельбы отчима в Бурятии

Двум братьям, пострадавшим от стрельбы пьяного отчима в Бурятии, предстоит сложное лечение и восстановление, сообщила пресс-служба республиканского... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:43

2022-02-15T08:43

2022-02-15T08:43

происшествия

алексей цыденов

республика бурятия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 15 фев – РИА Новости. Двум братьям, пострадавшим от стрельбы пьяного отчима в Бурятии, предстоит сложное лечение и восстановление, сообщила пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на главврача Детской республиканской клинической больницы Анатолия Дмитриева.Ранее в пресс-службе республиканского главка СК сообщили, что два подростка в Бурятии госпитализированы с огнестрельными ранениями ног, по подозрению в совершении преступления задержан их 29-летний отчим. Заведено дело о покушении на убийство. По данным ведомства, 13 февраля мужчина в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома во время ссоры выстрелил в 16-летнего сына сожительницы, попав ему по ногам. В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать, ей на помощь пришел младший сын. Во время борьбы подозреваемый еще раз выстрелил, ранив ноги 14-летнего мальчика."Наши специалисты находятся на постоянной связи с институтом детской неотложной хирургии и травматологии, непосредственно с директором института В.А. Митишем. Во время операции и до операции мы отправили ему те данные обследования, которые получили до операции, и во время операции непосредственно провели с ним сеанс видеосвязи, проконсультировались, наша тактика вся согласована, поэтому сейчас будем вести дальнейшее лечение детей. Сейчас идет стабилизация детей, и будет проводиться обработка ран, перевязки, будем смотреть, как будет идти течение раневого процесса, потому что ожидаемых осложнений довольно много", - приводится цитата Дмитриева.По информации медиков, у старшего ребенка более тяжелая рана. Сосудистые хирурги восстановили оба сосуда, кровоток нижних конечностей, наложили аппарат наружной фиксации. У младшего травма массивна, но легче, чем у старшего. Ему был наложен аппарат наружной фиксации. У него также многооскольчатый перелом. Врачи отмечают, что пациентам предстоит долгий период восстановления, сопряженный с большими рисками.Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил больницу. Он отметил, что в случае необходимости готов предоставить самолет для перевозки детей в Москву, однако сейчас такая транспортировка не требуется. Он сообщил, что у старшего ребенка, у которого рана более тяжелая, главная задача сейчас – сохранить ногу.

https://ria.ru/20211227/sk-1765600426.html

республика бурятия

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происшествия, алексей цыденов, республика бурятия, следственный комитет россии (ск рф)