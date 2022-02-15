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Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны
Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны - РИА Новости, 15.02.2022
Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над массовым отъездом депутатов Верховной рады из страны. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:20
2022-02-15T17:18
в мире
владимир зеленский
дмитрий песков
европа
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москва
верховная рада украины
нато
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над массовым отъездом депутатов Верховной рады из страны.Она опубликовала в своем телеграм-канале фотографию табло из Рады, на котором написано, что сейчас в зале присутствуют 216 депутатов. Между тем всего в украинском парламенте 450 мандатов, из которых сейчас, согласно его официальному сайту, занято 423."Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны", — пошутила Захарова в своем канале.Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее". Секретарь СНБО Украины заявлял, что за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html
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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, европа, россия, москва, верховная рада украины, нато, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:20 15.02.2022 (обновлено: 17:18 15.02.2022)
 
Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны

Представитель МИД Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над массовым отъездом депутатов Верховной рады из страны.
Она опубликовала в своем телеграм-канале фотографию табло из Рады, на котором написано, что сейчас в зале присутствуют 216 депутатов. Между тем всего в украинском парламенте 450 мандатов, из которых сейчас, согласно его официальному сайту, занято 423.
"Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны", — пошутила Захарова в своем канале.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее". Секретарь СНБО Украины заявлял, что за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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СМИ: Зеленский подыграл слухам о вторжении и теперь жалеет об этом
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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"Ты слабый трус": депутат Рады бросил вызов Зеленскому
 
В миреВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЕвропаРоссияМоскваВерховная Рада УкраиныНАТОУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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