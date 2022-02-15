16:20 15.02.2022 (обновлено: 17:18 15.02.2022)
Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны
Представитель МИД Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над массовым отъездом депутатов Верховной рады из страны.
Она опубликовала в своем телеграм-канале фотографию табло из Рады, на котором написано, что сейчас в зале присутствуют 216 депутатов. Между тем всего в украинском парламенте 450 мандатов, из которых сейчас, согласно его официальному сайту, занято 423.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее". Секретарь СНБО Украины заявлял, что за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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