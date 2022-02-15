https://ria.ru/20220215/deputaty-1772939424.html

Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны

Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова пошутила из-за массового отъезда украинских депутатов из страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над массовым отъездом депутатов Верховной рады из страны. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:20

2022-02-15T16:20

2022-02-15T17:18

в мире

владимир зеленский

дмитрий песков

европа

россия

москва

верховная рада украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:422:2818:2007_1920x0_80_0_0_be65023022258aad8e7de5a8ac2e8ef9.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поиронизировала над массовым отъездом депутатов Верховной рады из страны.Она опубликовала в своем телеграм-канале фотографию табло из Рады, на котором написано, что сейчас в зале присутствуют 216 депутатов. Между тем всего в украинском парламенте 450 мандатов, из которых сейчас, согласно его официальному сайту, занято 423."Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны", — пошутила Захарова в своем канале.Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратился ко всем госслужащим, которые выехали из страны или планируют уехать, призвал их вернуться в течение 24 часов, потому что народ доверил им "управлять страной и защищать ее". Секретарь СНБО Украины заявлял, что за пределами страны находятся 23 депутата Верховной рады.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные обвинения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772852173.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772622491.html

европа

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, европа, россия, москва, верховная рада украины, нато, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)