https://ria.ru/20220215/chizhov-1772841328.html
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным - РИА Новости, 15.02.2022
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не может обнародовать ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, но, в РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:53
2022-02-15T09:53
2022-02-15T09:53
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не может обнародовать ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, но, в общем, он "неудовлетворительный".Ранее Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран Евросоюза на письмо по вопросам безопасности, направленное главой МИД РФ Сергеем Лавровым отдельным странам ЕС."Они (страны ЕС) были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств", - отметил Чижов в интервью газете Guardian.Однако, по мнению постпреда, переговоры последних недель могут привести к решению, которое будет работать для всех сторон.Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.
https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1772000704.html
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в мире, россия, швейцария, евросоюз, обсе, нато, владимир чижов
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным
Постпред Чижов назвал ответ главы дипломатии ЕС на письмо Лаврова неудовлетворительным