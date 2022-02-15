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https://ria.ru/20220215/chizhov-1772841328.html
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным - РИА Новости, 15.02.2022
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным
Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не может обнародовать ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, но, в РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:53
2022-02-15T09:53
в мире
россия
швейцария
евросоюз
обсе
нато
владимир чижов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не может обнародовать ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, но, в общем, он "неудовлетворительный".Ранее Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран Евросоюза на письмо по вопросам безопасности, направленное главой МИД РФ Сергеем Лавровым отдельным странам ЕС."Они (страны ЕС) были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств", - отметил Чижов в интервью газете Guardian.Однако, по мнению постпреда, переговоры последних недель могут привести к решению, которое будет работать для всех сторон.Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.
https://ria.ru/20220210/diplomatiya-1772000704.html
https://ria.ru/20220215/otvet-1772832309.html
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в мире, россия, швейцария, евросоюз, обсе, нато, владимир чижов
09:53 15.02.2022
 
Постпред Чижов назвал ответ Борреля на письмо Лаврова неудовлетворительным

Постпред Чижов назвал ответ главы дипломатии ЕС на письмо Лаврова неудовлетворительным

© РИА Новости / Геннадий МельникПостпред России при Европейском союзе Владимир Чижов
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не может обнародовать ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова, но, в общем, он "неудовлетворительный".
Ранее Боррель сообщил, что передал российской стороне ответ от имени всех стран Евросоюза на письмо по вопросам безопасности, направленное главой МИД РФ Сергеем Лавровым отдельным странам ЕС.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 09:08
Чижов отметил роль дипломатии в отстаивании российских интересов
"Они (страны ЕС) были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств", - отметил Чижов в интервью газете Guardian.
Однако, по мнению постпреда, переговоры последних недель могут привести к решению, которое будет работать для всех сторон.
Глава МИД РФ 26 января направил послание своим коллегам в странах НАТО и ЕС, Швейцарии, всего - 37 адресатов. В них содержится просьба объяснить, как эти государства намерены на практике выполнять взятые ими в рамках ОБСЕ на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности, неукреплении своей безопасности в ущерб другим, сообщить, почему они не намерены это делать.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 08:41
В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
 
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