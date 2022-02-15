https://ria.ru/20220215/chita-1772873005.html

СК начал проверку после информации о нападении собаки на беременную в Чите

СК начал проверку после информации о нападении собаки на беременную в Чите - РИА Новости, 15.02.2022

СК начал проверку после информации о нападении собаки на беременную в Чите

Следователи начали проверку после информации в СМИ о нападении бездомной собаки на беременную женщину в Чите, сообщает пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:07

2022-02-15T12:07

2022-02-15T12:07

чита

забайкальский край

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 15 фев - РИА Новости. Следователи начали проверку после информации в СМИ о нападении бездомной собаки на беременную женщину в Чите, сообщает пресс-служба СУСК России по Забайкальскому краю."По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка. По данным СМИ, при нападении собаки на беременную женщину, она упала и при падении сломала ногу", - говорится в сообщении.Следователи найдут и опросят пострадавшую, установят тяжесть полученных ею травм. Кроме того, будут установлены и опрошены очевидцы произошедшего.Следователи также намерены получить объяснения должностных лиц администрации Центрального района Читы, в обязанности которых входит обеспечение безопасности жителей краевого центра.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.В январе 2022 года Генпрокуратура согласовала проект о внесении изменений в КоАП РФ, касающихся установления административной ответственности за нарушение требований закона "Об ответственном обращении с животными". Также предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать дополнительные требования к владельцам животных.

https://ria.ru/20220214/otravlenie-1772759500.html

https://ria.ru/20220214/sobaki-1772665307.html

чита

забайкальский край

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чита, забайкальский край, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)