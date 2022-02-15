https://ria.ru/20220215/chinovniki-1772904527.html
Госдума во II чтении разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников
Госдума во II чтении разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников - РИА Новости, 15.02.2022
Госдума во II чтении разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников
Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:01
2022-02-15T14:01
2022-02-15T14:01
экономика
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анатолий аксаков
госдума рф
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Третье чтение пройдет 16 февраля.Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.Законопроект распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств. Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.В рамках второго чтения были уточнены полномочия генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров при направлении запросов для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц, подпадающих под действие законопроекта.Запросы должны направляться не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами. Поскольку появился новый инструмент, соответственно он тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял в январе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Предполагается, что они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.
https://ria.ru/20220127/vzyatka-1769720126.html
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экономика, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Госдума во II чтении разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников
Госдума во II чтении разрешила взыскивать "незаконные" деньги чиновников в банках
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность получения средств не подтверждена. Третье чтение пройдет 16 февраля.
Действующее законодательство позволяет обращать в доход РФ
недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащими, подпадающими под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказана законность получения соответствующих средств.
Законопроект распространяет эту практику и на денежные средства, поступившие на счета таких лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств. Проверять достоверность сведений будут генпрокурор РФ или подчиненные ему прокуроры, они же в случае выявления нарушений будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход государства соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.
В рамках второго чтения были уточнены полномочия генерального прокурора и подчиненных ему прокуроров при направлении запросов для выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц, подпадающих под действие законопроекта.
Запросы должны направляться не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами. Поскольку появился новый инструмент, соответственно он тоже должен декларироваться и доходы по нему тоже должны указываться, пояснял в январе глава комитета Госдумы
по финансовому рынку Анатолий Аксаков
.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции". Предполагается, что они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования нового закона.