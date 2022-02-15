https://ria.ru/20220215/bochkarev-1772882173.html

Бочкарев: в Москве в 2022 году планируется сдать более 100 соцобъектов

Бочкарев: в Москве в 2022 году планируется сдать более 100 соцобъектов - РИА Новости, 15.02.2022

Бочкарев: в Москве в 2022 году планируется сдать более 100 соцобъектов

Более 100 объектов социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:37

2022-02-15T12:37

2022-02-15T12:37

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 15 фев - РИА Недвижимость. Более 100 объектов социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Строительство новых объектов социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития столицы. В этом году за счет средств города и инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию более 100 новых объектов", – отметил он.По словам заммэра, их общая площадь составит почти 1 миллион квадратных метров."В городе появится 47 новых объектов образования, включая целый ряд крупных школ. Также планируется ввести 41 объект здравоохранения общей площадью более 550 тысяч квадратных метров, 16 объектов спорта и четыре объекта культуры", – добавил Бочкарёв.Он отметил, что возведение трети всех новых социальных объектов предполагается за счет средств инвесторов.Ранее Бочкарев сообщал, что в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

https://ria.ru/20220203/bochkarev-1770803288.html

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стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев