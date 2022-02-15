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Бочкарев: в Москве в 2022 году планируется сдать более 100 соцобъектов
Бочкарев: в Москве в 2022 году планируется сдать более 100 соцобъектов - РИА Новости, 15.02.2022
Бочкарев: в Москве в 2022 году планируется сдать более 100 соцобъектов
Более 100 объектов социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:37
2022-02-15T12:37
2022-02-15T12:37
стройкомплекс москвы
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Недвижимость. Более 100 объектов социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Строительство новых объектов социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития столицы. В этом году за счет средств города и инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию более 100 новых объектов", – отметил он.По словам заммэра, их общая площадь составит почти 1 миллион квадратных метров."В городе появится 47 новых объектов образования, включая целый ряд крупных школ. Также планируется ввести 41 объект здравоохранения общей площадью более 550 тысяч квадратных метров, 16 объектов спорта и четыре объекта культуры", – добавил Бочкарёв.Он отметил, что возведение трети всех новых социальных объектов предполагается за счет средств инвесторов.Ранее Бочкарев сообщал, что в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
https://ria.ru/20220203/bochkarev-1770803288.html
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стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев
МОСКВА, 15 фев - РИА Недвижимость
. Более 100 объектов социальной инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию в Москве в 2022 году, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Строительство новых объектов социальной инфраструктуры остается одним из приоритетных направлений градостроительного развития столицы. В этом году за счет средств города и инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию более 100 новых объектов", – отметил он.
По словам заммэра, их общая площадь составит почти 1 миллион квадратных метров.
"В городе появится 47 новых объектов образования, включая целый ряд крупных школ. Также планируется ввести 41 объект здравоохранения общей площадью более 550 тысяч квадратных метров, 16 объектов спорта и четыре объекта культуры", – добавил Бочкарёв.
Он отметил, что возведение трети всех новых социальных объектов предполагается за счет средств инвесторов.
Ранее Бочкарев сообщал, что в 2022 году в столице планируется ввести 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости.