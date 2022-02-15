https://ria.ru/20220215/blinken-1772979299.html

СМИ: Лавров говорит по телефону с Блинкеном

СМИ: Лавров говорит по телефону с Блинкеном - РИА Новости, 15.02.2022

СМИ: Лавров говорит по телефону с Блинкеном

Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:37

2022-02-15T18:37

2022-02-15T18:46

энтони блинкен

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник."Блинкен сейчас говорит по телефону с Лавровым", - сообщила корреспондент телеканала в Twitter.

https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770571982.html

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энтони блинкен, сергей лавров, в мире, сша, россия