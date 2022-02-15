https://ria.ru/20220215/blinken-1772979299.html
СМИ: Лавров говорит по телефону с Блинкеном
СМИ: Лавров говорит по телефону с Блинкеном - РИА Новости, 15.02.2022
СМИ: Лавров говорит по телефону с Блинкеном
Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:37
2022-02-15T18:37
2022-02-15T18:46
энтони блинкен
сергей лавров
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_207:0:2845:1484_1920x0_80_0_0_43e83627ce3ec7e41497e0ad0e281887.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен проводит телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник."Блинкен сейчас говорит по телефону с Лавровым", - сообщила корреспондент телеканала в Twitter.
https://ria.ru/20220201/soglasheniya-1770571982.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895453_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_2b10f67e916d976f42fc89334da56ce2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони блинкен, сергей лавров, в мире, сша, россия
18:37 15.02.2022 (обновлено: 18:46 15.02.2022)
СМИ: Лавров говорит по телефону с Блинкеном
CBS: глава МИД Лавров и госсекретарь США Блинкен беседуют по телефону