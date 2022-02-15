https://ria.ru/20220215/biznes-1772962120.html

Путин отметил важность встреч с немецким бизнесом

Путин отметил важность встреч с немецким бизнесом - РИА Новости, 15.02.2022

Путин отметил важность встреч с немецким бизнесом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встречи с руководителями крупнейших немецких компаний будут продолжены, они важны для выстраивания соответствующей... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:37

2022-02-15T17:37

2022-02-15T17:37

экономика

олаф шольц

россия

германия

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встречи с руководителями крупнейших немецких компаний будут продолжены, они важны для выстраивания соответствующей бизнес-атмосферы на российском рынке."Регулярно проводятся встречи и с руководством крупнейших немецких компаний. И могу сказать, что эти встречи, которые, безусловно, будут продолжены, крайне важны с учетом мнения наших немецких партнеров для выстраивания соответствующей атмосферы, бизнес-атмосферы на российском рынке", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем."Это весьма полезно для нас, поскольку предприниматели часто высказывают конструктивные предложения по улучшению общего делового инвестклимата в России. Многие из этих предложений мы учитываем: вырабатываем и затем внедряем в нашу практическую жизнь", - добавил российский лидер.

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россия

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экономика, олаф шольц, россия, германия, владимир путин