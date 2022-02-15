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Путин отметил важность встреч с немецким бизнесом
Путин отметил важность встреч с немецким бизнесом - РИА Новости, 15.02.2022
Путин отметил важность встреч с немецким бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встречи с руководителями крупнейших немецких компаний будут продолжены, они важны для выстраивания соответствующей... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:37
2022-02-15T17:37
экономика
олаф шольц
россия
германия
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встречи с руководителями крупнейших немецких компаний будут продолжены, они важны для выстраивания соответствующей бизнес-атмосферы на российском рынке."Регулярно проводятся встречи и с руководством крупнейших немецких компаний. И могу сказать, что эти встречи, которые, безусловно, будут продолжены, крайне важны с учетом мнения наших немецких партнеров для выстраивания соответствующей атмосферы, бизнес-атмосферы на российском рынке", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем."Это весьма полезно для нас, поскольку предприниматели часто высказывают конструктивные предложения по улучшению общего делового инвестклимата в России. Многие из этих предложений мы учитываем: вырабатываем и затем внедряем в нашу практическую жизнь", - добавил российский лидер.
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экономика, олаф шольц, россия, германия, владимир путин
17:37 15.02.2022
 
Путин отметил важность встреч с немецким бизнесом

Президент Путин отметил важность встреч с главами немецких компаний для бизнес-атмосферы

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его встречи с руководителями крупнейших немецких компаний будут продолжены, они важны для выстраивания соответствующей бизнес-атмосферы на российском рынке.
"Регулярно проводятся встречи и с руководством крупнейших немецких компаний. И могу сказать, что эти встречи, которые, безусловно, будут продолжены, крайне важны с учетом мнения наших немецких партнеров для выстраивания соответствующей атмосферы, бизнес-атмосферы на российском рынке", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Это весьма полезно для нас, поскольку предприниматели часто высказывают конструктивные предложения по улучшению общего делового инвестклимата в России. Многие из этих предложений мы учитываем: вырабатываем и затем внедряем в нашу практическую жизнь", - добавил российский лидер.
Флаги России и Германии - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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Межгосударственные отношения России и Германии
 
ЭкономикаОлаф ШольцРоссияГерманияВладимир Путин
 
 
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