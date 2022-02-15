https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html
Билайн в Волгоградской области вложил в сеть один млрд рублей в 2021 году
Билайн в Волгоградской области вложил в сеть один млрд рублей в 2021 году - РИА Новости, 15.02.2022
Билайн в Волгоградской области вложил в сеть один млрд рублей в 2021 году
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в 2021 году инвестировал 1 миллиард рублей в развитие своей сети в Волгоградской области, сообщает компания. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:49
2022-02-15T11:49
2022-02-15T11:49
новости компаний - экономика
билайн
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в 2021 году инвестировал 1 миллиард рублей в развитие своей сети в Волгоградской области, сообщает компания.Инвестиции были направлены на расширение покрытия сети 4G, а также на модернизацию оборудования для улучшения качества голосовых услуг и скорости интернет-доступа в Волгограде и других населенных пунктах."В Волгоградской области мы совершили качественный рывок, поставив рекорд по количеству новых базовых станций. Суммарно вложения в инфраструктуру за последние два года составили 2 миллиарда рублей. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза. Помимо роста покрытия, нам удалось улучшить качество сервисов. По нашим данным, скорость мобильного интернета только за 2021 год выросла в 2 раза, а потребление мобильного интернета в сети 4G увеличилось в 1,6 раза. Важно, что в минувшем году к скоростному интернету 4G мы подключили еще больше населенных пунктов, среди них есть небольшие поселки и садовые товарищества", - приводятся в сообщении слова директора Волгоградского отделения билайн Дениса Долгова.Как отметили в компании, в 2021 году билайн также реализовал проект по улучшению качества связи в 6 крупнейших торгового-развлекательных и бизнес-центрах Волгограда. Кроме того, компания расширила сеть в Урюпинске, Краснослободске, поселках Заплавное, Килякова, Новый Рогачик, Быково, Светлый Яр и других.В минувшем году билайн в Волгограде также развивал сеть доступа для предоставления проводного домашнего интернета. На фоне роста абонентской базы почти на 15% выросло количество подключений к конвергентным семейным тарифам, добавили в компании.
https://ria.ru/20220121/bilayn-1768785888.html
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, билайн, волгоградская область
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости
. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн
) в 2021 году инвестировал 1 миллиард рублей в развитие своей сети в Волгоградской области, сообщает компания.
Инвестиции были направлены на расширение покрытия сети 4G, а также на модернизацию оборудования для улучшения качества голосовых услуг и скорости интернет-доступа в Волгограде и других населенных пунктах.
"В Волгоградской области мы совершили качественный рывок, поставив рекорд по количеству новых базовых станций. Суммарно вложения в инфраструктуру за последние два года составили 2 миллиарда рублей. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза. Помимо роста покрытия, нам удалось улучшить качество сервисов. По нашим данным, скорость мобильного интернета только за 2021 год выросла в 2 раза, а потребление мобильного интернета в сети 4G увеличилось в 1,6 раза. Важно, что в минувшем году к скоростному интернету 4G мы подключили еще больше населенных пунктов, среди них есть небольшие поселки и садовые товарищества", - приводятся в сообщении слова директора Волгоградского отделения билайн Дениса Долгова.
Как отметили в компании, в 2021 году билайн также реализовал проект по улучшению качества связи в 6 крупнейших торгового-развлекательных и бизнес-центрах Волгограда. Кроме того, компания расширила сеть в Урюпинске, Краснослободске, поселках Заплавное, Килякова, Новый Рогачик, Быково, Светлый Яр и других.
В минувшем году билайн в Волгограде также развивал сеть доступа для предоставления проводного домашнего интернета. На фоне роста абонентской базы почти на 15% выросло количество подключений к конвергентным семейным тарифам, добавили в компании.