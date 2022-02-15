https://ria.ru/20220215/bilayn-1772868045.html

Билайн в Волгоградской области вложил в сеть один млрд рублей в 2021 году

Билайн в Волгоградской области вложил в сеть один млрд рублей в 2021 году - РИА Новости, 15.02.2022

Билайн в Волгоградской области вложил в сеть один млрд рублей в 2021 году

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в 2021 году инвестировал 1 миллиард рублей в развитие своей сети в Волгоградской области, сообщает компания. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:49

2022-02-15T11:49

2022-02-15T11:49

новости компаний - экономика

билайн

волгоградская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в 2021 году инвестировал 1 миллиард рублей в развитие своей сети в Волгоградской области, сообщает компания.Инвестиции были направлены на расширение покрытия сети 4G, а также на модернизацию оборудования для улучшения качества голосовых услуг и скорости интернет-доступа в Волгограде и других населенных пунктах."В Волгоградской области мы совершили качественный рывок, поставив рекорд по количеству новых базовых станций. Суммарно вложения в инфраструктуру за последние два года составили 2 миллиарда рублей. В результате сеть 4G, обеспечивающая скоростной мобильный интернет, увеличилась в 2,5 раза. Помимо роста покрытия, нам удалось улучшить качество сервисов. По нашим данным, скорость мобильного интернета только за 2021 год выросла в 2 раза, а потребление мобильного интернета в сети 4G увеличилось в 1,6 раза. Важно, что в минувшем году к скоростному интернету 4G мы подключили еще больше населенных пунктов, среди них есть небольшие поселки и садовые товарищества", - приводятся в сообщении слова директора Волгоградского отделения билайн Дениса Долгова.Как отметили в компании, в 2021 году билайн также реализовал проект по улучшению качества связи в 6 крупнейших торгового-развлекательных и бизнес-центрах Волгограда. Кроме того, компания расширила сеть в Урюпинске, Краснослободске, поселках Заплавное, Килякова, Новый Рогачик, Быково, Светлый Яр и других.В минувшем году билайн в Волгограде также развивал сеть доступа для предоставления проводного домашнего интернета. На фоне роста абонентской базы почти на 15% выросло количество подключений к конвергентным семейным тарифам, добавили в компании.

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новости компаний - экономика, билайн, волгоградская область