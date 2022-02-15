https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772908205.html

Реакция России на ответы по безопасности будет опубликована, заявил Лавров

Реакция России на ответы по безопасности будет опубликована, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022

Реакция России на ответы по безопасности будет опубликована, заявил Лавров

Российскую реакцию на ответы США и НАТО на предложения по безопасности опубликуют, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с польским коллегой Збигневом... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:19

2022-02-15T14:19

2022-02-15T14:53

в мире

владимир путин

сергей лавров

сша

москва

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760265174_0:35:3106:1782_1920x0_80_0_0_cd867af22a156f1a376bb2f14a896982.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российскую реакцию на ответы США и НАТО на предложения по безопасности опубликуют, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с польским коллегой Збигневом Рау."А насчет опубликования, там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего", - сказал он.Накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным Лавров сообщал, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает десять страниц.

https://ria.ru/20220215/lavrov-1772904604.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, сергей лавров, сша, москва, россия, нато