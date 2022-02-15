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Реакция России на ответы по безопасности будет опубликована, заявил Лавров
Реакция России на ответы по безопасности будет опубликована, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
Реакция России на ответы по безопасности будет опубликована, заявил Лавров
Российскую реакцию на ответы США и НАТО на предложения по безопасности опубликуют, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с польским коллегой Збигневом... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:19
2022-02-15T14:53
в мире
владимир путин
сергей лавров
сша
москва
россия
нато
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российскую реакцию на ответы США и НАТО на предложения по безопасности опубликуют, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с польским коллегой Збигневом Рау."А насчет опубликования, там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего", - сказал он.Накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным Лавров сообщал, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает десять страниц.
https://ria.ru/20220215/lavrov-1772904604.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, сша, москва, россия, нато
14:19 15.02.2022 (обновлено: 14:53 15.02.2022)
 
Реакция России на ответы по безопасности будет опубликована, заявил Лавров

Лавров анонсировал публикацию Россией ответов на предложения НАТО и США по безопасности

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российскую реакцию на ответы США и НАТО на предложения по безопасности опубликуют, заявил глава МИД Сергей Лавров после встречи с польским коллегой Збигневом Рау.
"А насчет опубликования, там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано. Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего", - сказал он.
Накануне на встрече с президентом Владимиром Путиным Лавров сообщал, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает десять страниц.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:01
Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров
 
В миреВладимир ПутинСергей ЛавровСШАМоскваРоссияНАТО
 
 
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