Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772902255.html
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:51
2022-02-15T13:51
в мире
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772897185_374:0:2625:1266_1920x0_80_0_0_f511c2241d8790aec84504536f894f42.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности."Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772897702.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772897185_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_7932b5dfa108aba0c521db99e00fe0ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров
13:51 15.02.2022
 
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности

Глава МИД Лавров допустил возможность выработки пакетного результата по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности.
"Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 13:39
Лавров рассказал о готовности Запада обсудить предложения по безопасности
 
В миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала