https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772902255.html

Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности

Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:51

2022-02-15T13:51

2022-02-15T13:51

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности."Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772897702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров