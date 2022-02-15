https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772902255.html
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:51
2022-02-15T13:51
2022-02-15T13:51
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности."Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.
https://ria.ru/20220215/bezopasnost-1772897702.html
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в мире, сергей лавров
Лавров рассказал о шансе выработать пакетный результат по безопасности
Глава МИД Лавров допустил возможность выработки пакетного результата по безопасности