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Диалог по гарантиям может "растечься на маленькие ручейки", заявил Лавров
Диалог по гарантиям может "растечься на маленькие ручейки", заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
Диалог по гарантиям может "растечься на маленькие ручейки", заявил Лавров
Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует "растечься на маленькие ручейки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:18
2022-02-15T13:27
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует "растечься на маленькие ручейки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают. Это будет еще один дискуссионный формат... И мы рискуем получить ситуацию, когда весь этот диалог растечется на маленькие ручейки и будем только имитировать активность. А суть проблемы будет оставаться нерешенной", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:18 15.02.2022 (обновлено: 13:27 15.02.2022)
 
Диалог по гарантиям может "растечься на маленькие ручейки", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: диалог по гарантиям безопасности может "растечься на маленькие ручейки"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует "растечься на маленькие ручейки", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным, это все понимают. Это будет еще один дискуссионный формат... И мы рискуем получить ситуацию, когда весь этот диалог растечется на маленькие ручейки и будем только имитировать активность. А суть проблемы будет оставаться нерешенной", - заявил Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Польши Збигневом Рау.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 08:41
В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
 
В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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