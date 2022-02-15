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Военачальники США и Украины обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе

Военачальники США и Украины обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе - РИА Новости, 15.02.2022

Военачальники США и Украины обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе

Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T02:39

2022-02-15T02:39

2022-02-15T02:39

в мире

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москва

нато

марк милли

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе, стороны обменялись оценками и предположениями о перспективах в этом вопросе.Это уже не первый разговор Милли и Залужного за последние недели.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/peregovory-1772816827.html

россия

киев

москва

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в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, марк милли, валерий залужный