Военачальники США и Украины обсудили вопрос безопасности в Восточной Европе
Военачальники США и Украины Милли и Залужный обсудили безопасность в Восточной Европе
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области
Украинские военнослужащие во время учений на полигоне во Львовской области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил по телефону с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе, стороны обменялись оценками и предположениями о перспективах в этом вопросе.
"Военачальники продолжили обмен перспективами и оценками по обстановке в сфере безопасности в Восточной Европе. Председатель (Милли — ред.) вновь подтвердил безоговорочную поддержку суверенитета Украины и ее территориальной целостности", — говорится в заявлении на сайте комитета начальников штабов США.
Это уже не первый разговор Милли и Залужного за последние недели.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.