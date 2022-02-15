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Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев - РИА Новости, 15.02.2022
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев
Глава МИД Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев заявила, что приоритет Лондона - возвращение британцев. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:34
2022-02-15T11:34
в мире
россия
украина
форин-офис
великобритания
лиз трасс
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев заявила, что приоритет Лондона - возвращение британцев.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, россия, украина, форин-офис, великобритания, лиз трасс
11:34 15.02.2022
 
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев

Глава МИД Британии Трасс: приоритет Лондона — возвращение британцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев заявила, что приоритет Лондона - возвращение британцев.
"На данный момент мы не на этом этапе... Мы работаем над гуманитарным ответом, с партнерами... Наш приоритет сейчас - обеспечить возвращение британских граждан, которые хотят вернуться", - ответила Трасс на вопрос ведущей телеканала Sky News о том, сколько украинских беженцев следует принять Британии "в случае необходимости".
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 03:04
В Британии заявили о "позоре" Трасс на встрече с Лавровым
 
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