https://ria.ru/20220215/bezhentsy-1772863940.html
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев - РИА Новости, 15.02.2022
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев
Глава МИД Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев заявила, что приоритет Лондона - возвращение британцев. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:34
2022-02-15T11:34
2022-02-15T11:34
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев заявила, что приоритет Лондона - возвращение британцев.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220215/trass-1772819373.html
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в мире, россия, украина, форин-офис, великобритания, лиз трасс
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев
Глава МИД Британии Трасс: приоритет Лондона — возвращение британцев