https://ria.ru/20220215/belgorod-1772988792.html

Белгородское облправительство усилили чиновником из Минпросвещения

Белгородское облправительство усилили чиновником из Минпросвещения - РИА Новости, 15.02.2022

Белгородское облправительство усилили чиновником из Минпросвещения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил новым министром образования региона Андрея Милёхина, который ранее возглавлял департамент министерства РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:19

2022-02-15T19:19

2022-02-15T19:19

белгородская область

вячеслав гладков

россия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назначил новым министром образования региона Андрея Милёхина, который ранее возглавлял департамент министерства просвещения РФ, сообщает во вторник облправительство.Нового министра образования области Вячеслав Гладков представил во вторник, 15 февраля. В федеральном ведомстве Милёхин возглавлял департамент подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических кадров."Белгородские дети должны получать лучшее образование, чтобы потом развивать нашу область. Именно поэтому важно, кто будет руководить образованием региона. Уверен, что вместе мы сможем улучшить качество образования, усилить организацию образовательного процесса, наладить контроль за капремонтом и строительством школ, а также сделать наше образование лучшим в России. В дальнейшем планирую, что Андрей Викторович станет моим заместителем. На ближайшем заседании областной думы его кандидатура будет представлена для согласования депутатами", – сказал Вячеслав Гладков.По словам Гладкова, решение о переходе Милёхина принималось совместно с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Сотрудничество региона с федеральным министерством направлено на реализацию масштабных проектов в сфере образования, которые позволят вывести Белгородскую область в лидеры по качеству образования в стране."Андрей Викторович Милехин имеет огромный опыт работы в сфере образования – в школе, в педагогическом вузе и в федеральном министерстве. В фокусе его внимания всегда находятся ключевые вопросы – такие как модернизация педагогического образования и развитие кадров. Уверен, что он станет надежным членом команды губернатора Белгородской области и придаст нужный импульс развитию региональной системы образования", - проводит правительство Белгородской области слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

https://ria.ru/20220118/vrp-1768449970.html

https://ria.ru/20220202/sotskontrakty-1770655976.html

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вячеслав гладков, россия, белгородская область