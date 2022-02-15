https://ria.ru/20220215/amerikantsy-1772822080.html

Ну вот и все. Американцев заставляют покинуть Белоруссию

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию - РИА Новости, 15.02.2022

Ну вот и все. Американцев заставляют покинуть Белоруссию

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T05:12

2022-02-15T05:12

2022-02-15T09:27

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье, говорится на сайте ведомства.Кроме того, Госдеп рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии из-за ситуации вокруг коронавируса, обстановки на российско-украинской границе и неразрешенного конфликта между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями.В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, сша, вашингтон, минск, белоруссия, дмитрий песков, россия, нато, москва