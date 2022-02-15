Ну вот и все. Американцев заставляют покинуть Белоруссию

05:12 15.02.2022 (обновлено: 09:27 15.02.2022)
Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье, говорится на сайте ведомства.
"Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд", — говорится в тексте обращения.
Кроме того, Госдеп рекомендовал не въезжать на территорию Молдавии из-за ситуации вокруг коронавируса, обстановки на российско-украинской границе и неразрешенного конфликта между отделившимся регионом Приднестровье и центральными властями.
В последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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