https://ria.ru/20220214/zuev-1772721985.html

Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева

Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 14.02.2022

Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила процессуальные документы по делу ректора Московской высшей школы социальных РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:48

2022-02-14T14:48

2022-02-14T14:48

марина ракова

москва

матросская тишина

происшествия

татьяна москалькова

сергей зуев

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила процессуальные документы по делу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева."Среди всех всех мер пресечения заключение под стражу является самой строгой, самой жёсткой. И она должна отвечать всем требованиям, которые предусмотрено в законе. Поэтому я сейчас запросила процессуальные документы чтобы поизучать и посмотреть судебные решения и постановления следователя, чем мотивированы требования о продлении сроков содержания под стражей и невозможности заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учётом перенесённых операций и семейного положения",- заявила Москалькова журналистам.Омбудсмен провела встречу с женой Зуева и его адвокатом. По ее словам, "она весьма озабочена той информацией, которую ей представили", потому что практически на всех ходатайствах, с которыми обращается сторона защиты и родственники, получены отказы: отказ на звонок, на свидание с детьми и женой, а также отказ на допуск нотариуса для оформления гражданско-правовых вопросов."Я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу. И намерена дальше защищать его права. Потому что мне непонятно, почему буквально по всем ходатайством получаются отказы",- заключила Москалькова.Мосгорсуд 21 декабря 2021 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.

https://ria.ru/20220210/rassledovanie-1772061888.html

https://ria.ru/20211227/zuev-1765626561.html

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марина ракова, москва, матросская тишина, происшествия, татьяна москалькова, сергей зуев