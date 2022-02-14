Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева
Омбудсмен Москалькова запросила процессуальные документы по делу ректора "Шанинки" Зуева
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила процессуальные документы по делу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.
"Среди всех всех мер пресечения заключение под стражу является самой строгой, самой жёсткой. И она должна отвечать всем требованиям, которые предусмотрено в законе. Поэтому я сейчас запросила процессуальные документы чтобы поизучать и посмотреть судебные решения и постановления следователя, чем мотивированы требования о продлении сроков содержания под стражей и невозможности заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учётом перенесённых операций и семейного положения",- заявила Москалькова журналистам.
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Омбудсмен провела встречу с женой Зуева и его адвокатом. По ее словам, "она весьма озабочена той информацией, которую ей представили", потому что практически на всех ходатайствах, с которыми обращается сторона защиты и родственники, получены отказы: отказ на звонок, на свидание с детьми и женой, а также отказ на допуск нотариуса для оформления гражданско-правовых вопросов.
"Я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу. И намерена дальше защищать его права. Потому что мне непонятно, почему буквально по всем ходатайством получаются отказы",- заключила Москалькова.
Мосгорсуд 21 декабря 2021 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
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