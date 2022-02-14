Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220214/zuev-1772721985.html
Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева
Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 14.02.2022
Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила процессуальные документы по делу ректора Московской высшей школы социальных РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:48
2022-02-14T14:48
марина ракова
москва
матросская тишина
происшествия
татьяна москалькова
сергей зуев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила процессуальные документы по делу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева."Среди всех всех мер пресечения заключение под стражу является самой строгой, самой жёсткой. И она должна отвечать всем требованиям, которые предусмотрено в законе. Поэтому я сейчас запросила процессуальные документы чтобы поизучать и посмотреть судебные решения и постановления следователя, чем мотивированы требования о продлении сроков содержания под стражей и невозможности заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учётом перенесённых операций и семейного положения",- заявила Москалькова журналистам.Омбудсмен провела встречу с женой Зуева и его адвокатом. По ее словам, "она весьма озабочена той информацией, которую ей представили", потому что практически на всех ходатайствах, с которыми обращается сторона защиты и родственники, получены отказы: отказ на звонок, на свидание с детьми и женой, а также отказ на допуск нотариуса для оформления гражданско-правовых вопросов."Я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу. И намерена дальше защищать его права. Потому что мне непонятно, почему буквально по всем ходатайством получаются отказы",- заключила Москалькова.Мосгорсуд 21 декабря 2021 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
https://ria.ru/20220210/rassledovanie-1772061888.html
https://ria.ru/20211227/zuev-1765626561.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марина ракова, москва, матросская тишина, происшествия, татьяна москалькова, сергей зуев
14:48 14.02.2022
 
Москалькова запросила документы по делу ректора "Шанинки" Зуева

Омбудсмен Москалькова запросила процессуальные документы по делу ректора "Шанинки" Зуева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что запросила процессуальные документы по делу ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева.
"Среди всех всех мер пресечения заключение под стражу является самой строгой, самой жёсткой. И она должна отвечать всем требованиям, которые предусмотрено в законе. Поэтому я сейчас запросила процессуальные документы чтобы поизучать и посмотреть судебные решения и постановления следователя, чем мотивированы требования о продлении сроков содержания под стражей и невозможности заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учётом перенесённых операций и семейного положения",- заявила Москалькова журналистам.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Сергей Зуев после окончания заседания Тверского суда города Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 13:25
Песков ответил на вопрос о мере пресечения ректору "Шанинки" Зуеву
Омбудсмен провела встречу с женой Зуева и его адвокатом. По ее словам, "она весьма озабочена той информацией, которую ей представили", потому что практически на всех ходатайствах, с которыми обращается сторона защиты и родственники, получены отказы: отказ на звонок, на свидание с детьми и женой, а также отказ на допуск нотариуса для оформления гражданско-правовых вопросов.
"Я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу. И намерена дальше защищать его права. Потому что мне непонятно, почему буквально по всем ходатайством получаются отказы",- заключила Москалькова.
Мосгорсуд 21 декабря 2021 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции, продлившей Зуеву содержание под стражей до 7 марта. На следующий день ГУФСИН по Москве сообщило, что ученого направили в одну из столичных больниц для планового медобследования и консультации, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В конце декабря Зуева вернули в СИЗО, а позднее вновь направили в больницу – но уже не гражданскую, а тюремную, при "Матросской тишине".
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с экс-замминистра просвещения Мариной Раковой и экс-замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
27 декабря 2021, 11:55
Глава СПЧ выступил против содержания в СИЗО ректора "Шанинки" Зуева
 
Марина РаковаМоскваМатросская тишинаПроисшествияТатьяна МоскальковаСергей Зуев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала