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В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 14.02.2022
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:52
2022-02-14T11:52
2022-02-14T14:38
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Ранее Минздрав уточнил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля. В партии, в свою очередь, отметили, что Жириновский продолжает работать.По данным пресс-службы, "состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь".
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11:52 14.02.2022 (обновлено: 14:38 14.02.2022)
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Минздрав: состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное