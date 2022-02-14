Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220214/zhirinovskiy-1772673684.html
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского - РИА Новости, 14.02.2022
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:52
2022-02-14T14:38
распространение коронавируса
здоровье - общество
лдпр
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
общество
владимир жириновский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_0:109:2906:1744_1920x0_80_0_0_3e85a882bc71dbb84ccb8e16365e2f75.jpg
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Ранее Минздрав уточнил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля. В партии, в свою очередь, отметили, что Жириновский продолжает работать.По данным пресс-службы, "состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь".
https://ria.ru/20220213/zyuganov-1772605120.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577264029_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1e3ee31d4604fed3b6d7314732995581.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, лдпр, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, общество, владимир жириновский
11:52 14.02.2022 (обновлено: 14:38 14.02.2022)
 
В Минздраве рассказали о состоянии Жириновского

Минздрав: состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать ему необходимую помощь, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Ранее Минздрав уточнил, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в ЦКБ 2 февраля. В партии, в свою очередь, отметили, что Жириновский продолжает работать.
По данным пресс-службы, "состояние лидера ЛДПР Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 20:21
Зюганов опроверг сообщения о встрече с Жириновским в ЦКБ
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоЛДПРКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирусыОбществоВладимир Жириновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала