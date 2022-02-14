https://ria.ru/20220214/zemletryasenie-1772674008.html

В Армении рассказали о последствиях землетрясения

В Армении рассказали о последствиях землетрясения - РИА Новости, 14.02.2022

В Армении рассказали о последствиях землетрясения

Несколько сообщений о незначительных повреждениях зданий и строений поступили в МЧС Армении после произошедшего в воскресенье вечером землетрясения на... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:53

2022-02-14T11:53

2022-02-14T11:53

в мире

армения

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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Несколько сообщений о незначительных повреждениях зданий и строений поступили в МЧС Армении после произошедшего в воскресенье вечером землетрясения на армяно-грузинской границе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.Ранее в ведомстве сообщили, что 13 февраля в 21.25 мск сейсмологическая сеть национального центра сейсмозащиты Армении зарегистрировала на армяно-грузинской границе, в 16 километрах северо-восточнее города Бавра, землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Согласно предварительным данным, разрушений не было."Пять сообщений поступило из Еревана, четыре – Ширакской и одно – Лорийской области", - говорится на сайте МЧС.Отмечается, что сообщения касались вывалившихся камней и облицовки, возникших в стенах трещинах. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20220214/zemletryasenie-1772648846.html

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в мире, армения