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В Армении рассказали о последствиях землетрясения
В Армении рассказали о последствиях землетрясения - РИА Новости, 14.02.2022
В Армении рассказали о последствиях землетрясения
Несколько сообщений о незначительных повреждениях зданий и строений поступили в МЧС Армении после произошедшего в воскресенье вечером землетрясения на... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:53
2022-02-14T11:53
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Несколько сообщений о незначительных повреждениях зданий и строений поступили в МЧС Армении после произошедшего в воскресенье вечером землетрясения на армяно-грузинской границе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.Ранее в ведомстве сообщили, что 13 февраля в 21.25 мск сейсмологическая сеть национального центра сейсмозащиты Армении зарегистрировала на армяно-грузинской границе, в 16 километрах северо-восточнее города Бавра, землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Согласно предварительным данным, разрушений не было."Пять сообщений поступило из Еревана, четыре – Ширакской и одно – Лорийской области", - говорится на сайте МЧС.Отмечается, что сообщения касались вывалившихся камней и облицовки, возникших в стенах трещинах. Информации о пострадавших нет.
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в мире, армения
11:53 14.02.2022
 
В Армении рассказали о последствиях землетрясения

Сигналы о незначительных повреждениях зданий поступили в МЧС Армении после землетрясения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Несколько сообщений о незначительных повреждениях зданий и строений поступили в МЧС Армении после произошедшего в воскресенье вечером землетрясения на армяно-грузинской границе, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ведомстве сообщили, что 13 февраля в 21.25 мск сейсмологическая сеть национального центра сейсмозащиты Армении зарегистрировала на армяно-грузинской границе, в 16 километрах северо-восточнее города Бавра, землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Согласно предварительным данным, разрушений не было.
"Пять сообщений поступило из Еревана, четыре – Ширакской и одно – Лорийской области", - говорится на сайте МЧС.
Отмечается, что сообщения касались вывалившихся камней и облицовки, возникших в стенах трещинах. Информации о пострадавших нет.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
10:19
В Грузии после сильного землетрясения зафиксировали еще шесть толчков
 
В миреАрмения
 
 
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