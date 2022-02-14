https://ria.ru/20220214/zemletryasenie-1772648846.html

В Грузии после сильного землетрясения зафиксировали еще шесть толчков

В Грузии после сильного землетрясения зафиксировали еще шесть толчков - РИА Новости, 14.02.2022

В Грузии после сильного землетрясения зафиксировали еще шесть толчков

После землетрясения в Грузии в течение всей ночи было зафиксировано еще шесть толчков магнитудой от 3,1 до 4,5, сообщает национальный сейсмологический центр... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T10:19

2022-02-14T10:19

2022-02-14T10:19

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 14 фев - РИА Новости. После землетрясения в Грузии в течение всей ночи было зафиксировано еще шесть толчков магнитудой от 3,1 до 4,5, сообщает национальный сейсмологический центр страны.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у села Самеба на юге Грузии. Информации о жертвах и серьезных разрушениях не поступало.По данным центра, самый сильный из шести толчков за всю ночь был зафиксирован вскоре после первого землетрясения - магнитудой 4,5. Эпицентром всех толчков были территории в нескольких километрах от села Самеба.

https://ria.ru/20220213/zemletryasenie-1772613164.html

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в мире, грузия