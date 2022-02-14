https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772798332.html
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, указ опубликовали на сайте главы государства. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T20:50
2022-02-14T20:50
2022-02-14T22:37
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КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, указ опубликовали на сайте главы государства.Кроме того, Зеленский выложил в своем Telegram-канале видеообращение, в котором напомнил, что американские СМИ со ссылкой на Белый дом писали о якобы планируемом на 16 февраля "нападении России на Украину"."Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — заявил президент.Указ предусматривает, что 16 февраля во всех населенных пунктах необходимо поднять национальный флаг, а в 10:00 по местному времени исполнить гимн. Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях проведут "имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины".Правительству поручено ускорить создание системы территориальной обороны, обеспечить меры по подготовке граждан к национальному сопротивлению, а с 1 марта 2022 года — повысить денежное довольствие военнослужащих ВСУ, погранслужбы и нацгвардии.Кроме того, поручается создать "на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UАразом" ("UAвместе". — Прим. ред.) для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан".Украинский вопросВ последние месяцы США и другие страны НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как написали СМИ, президент США Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220214/angliyskiy-1772792307.html
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украина, в мире, россия, киев, сша, нато
20:50 14.02.2022 (обновлено: 22:37 14.02.2022)
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения Украины
Президент Украины Зеленский объявил 16 февраля Днем единения
КИЕВ, 14 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения, указ опубликовали на сайте
главы государства.
"С целью усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание постановляю: объявить 16 февраля 2022 года Днем единения", — говорится в документе.
Кроме того, Зеленский выложил в своем Telegram-канале
видеообращение, в котором напомнил, что американские СМИ со ссылкой на Белый дом писали о якобы планируемом на 16 февраля "нападении России
на Украину".
"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", — заявил президент.
Указ предусматривает, что 16 февраля во всех населенных пунктах необходимо поднять национальный флаг, а в 10:00 по местному времени исполнить гимн. Кроме того, в зарубежных дипломатических учреждениях проведут "имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины".
Правительству поручено ускорить создание системы территориальной обороны, обеспечить меры по подготовке граждан к национальному сопротивлению, а с 1 марта 2022 года — повысить денежное довольствие военнослужащих ВСУ
, погранслужбы и нацгвардии.
Кроме того, поручается создать "на основе действующих информационных ресурсов единой информационной платформы "UАразом" ("UAвместе". — Прим. ред.) для обеспечения ежедневного информирования населения о реальном состоянии ситуации безопасности, принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства, а также организации надлежащей информационно-разъяснительной работы о деятельности государственных органов по вопросам обеспечения безопасности граждан".
Украинский вопрос
В последние месяцы США
и другие страны НАТО
обвиняют Москву
в подготовке "вторжения" на Украину
. Как написали СМИ, президент США Джо Байден
заявил европейским лидерам, что Россия "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева
, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР
и ЛНР
около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.