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https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758107.html
Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком — 2", сохраняются некоторые... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:25
2022-02-14T17:25
в мире
олаф шольц
украина
киев
германия
северный поток — 2
владимир зеленский
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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком — 2", сохраняются некоторые разногласия в его оценке.Встреча Шольца и Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева."Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком — 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи.По его словам, позиция Киева неизменна – Украина рассматривает "Северный поток — 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз в сфере безопасности."Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности. Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которых будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - добавил президент.Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждается в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Правительство ФРГ осторожно высказывается в отношении проекта, так, канцлер Олаф Шольц регулярно говорит, что в случае эскалации "ничто не исключено", но как обращает внимание немецкая пресса, Шольц никогда не произносит при этом название трубопровода.
https://ria.ru/20220214/potok-1772621429.html
https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735728.html
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в мире, олаф шольц, украина, киев, германия, северный поток — 2, владимир зеленский
17:25 14.02.2022
 
Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"

Президент Украины Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком — 2", сохраняются некоторые разногласия в его оценке.
Встреча Шольца и Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
02:52
"Это глупо!" В Германии устроили перепалку из-за "Северного потока — 2"
"Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком — 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи.
По его словам, позиция Киева неизменна – Украина рассматривает "Северный поток — 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз в сфере безопасности.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президентй Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
15:53
Эксперт отметила неочевидную деталь в рукопожатии Зеленского и Шольца
"Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности. Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которых будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - добавил президент.
Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждается в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Правительство ФРГ осторожно высказывается в отношении проекта, так, канцлер Олаф Шольц регулярно говорит, что в случае эскалации "ничто не исключено", но как обращает внимание немецкая пресса, Шольц никогда не произносит при этом название трубопровода.
 
В миреОлаф ШольцУкраинаКиевГерманияСеверный поток — 2Владимир Зеленский
 
 
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