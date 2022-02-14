Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
Президент Украины Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком — 2", сохраняются некоторые разногласия в его оценке.
Встреча Шольца и Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева.
"Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком — 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи.
По его словам, позиция Киева неизменна – Украина рассматривает "Северный поток — 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз в сфере безопасности.
"Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности. Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которых будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - добавил президент.
Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждается в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Правительство ФРГ осторожно высказывается в отношении проекта, так, канцлер Олаф Шольц регулярно говорит, что в случае эскалации "ничто не исключено", но как обращает внимание немецкая пресса, Шольц никогда не произносит при этом название трубопровода.