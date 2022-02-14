https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772758107.html

Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"

Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 14.02.2022

Зеленский заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком — 2", сохраняются некоторые... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T17:25

2022-02-14T17:25

2022-02-14T17:25

в мире

олаф шольц

украина

киев

германия

северный поток — 2

владимир зеленский

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем риски, связанные с "Северным потоком — 2", сохраняются некоторые разногласия в его оценке.Встреча Шольца и Зеленского прошла в понедельник в Мариинском дворце в центре Киева."Детально обсудили риски по безопасности, связанные с "Северным потоком — 2", и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встречи.По его словам, позиция Киева неизменна – Украина рассматривает "Северный поток — 2" исключительно через призму энергетических угроз и угроз в сфере безопасности."Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности. Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которых будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины", - добавил президент.Судьба трубопровода "Северный поток — 2" активно обсуждается в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Правительство ФРГ осторожно высказывается в отношении проекта, так, канцлер Олаф Шольц регулярно говорит, что в случае эскалации "ничто не исключено", но как обращает внимание немецкая пресса, Шольц никогда не произносит при этом название трубопровода.

https://ria.ru/20220214/potok-1772621429.html

https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735728.html

украина

киев

германия

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в мире, олаф шольц, украина, киев, германия, северный поток — 2, владимир зеленский