Зеленского подставили? Фото разговора с Байденом раскрыло все карты

15:53 14.02.2022 (обновлено: 17:25 14.02.2022)
"Записывал за Байденом". На Украине высмеяли "говорящее фото" Зеленского
"Страна.ua": судя по снимку на сайте, Байден диктовал Зеленскому план действий, а не наоборот
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинский новостной портал "Страна.uа" счел неудачной фотографию, опубликованную пресс-службой президента Украины Владимира Зеленского к новости о разговоре с главой США Джо Байденом.
"Судя по фото, которым Банковая снабдила новость о разговоре, Зеленский больше слушал и записывал, чем чего-то там требовал у президента США", — говорится в материале.
На снимке Зеленский сидит за столом и сосредоточенно что-то записывает. На столе стоит телефон. По мнению журналистов, такая иллюстрация к новости не соответствует деловому образу лидера Украины, который может общаться с американским коллегой на равных.
Байден и Зеленский накануне провели телефонный разговор, который длился чуть менее часа. В заявлении Белого дома указывается, что лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы президент США пообещал своему визави дать "быстрый и решительный" ответ на любую "возможную агрессию" против Киева.
В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Байдена утверждает, что это якобы случится 16 февраля.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.