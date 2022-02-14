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https://ria.ru/20220214/zelenskiy-1772735333.html
Зеленского подставили? Фото разговора с Байденом раскрыло все карты
"Записывал за Байденом". На Украине высмеяли "говорящее фото" Зеленского - РИА Новости, 14.02.2022
Зеленского подставили? Фото разговора с Байденом раскрыло все карты
Украинский новостной портал "Страна.uа" счел неудачной фотографию, опубликованную пресс-службой президента Украины Владимира Зеленского к новости о разговоре с... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:53
2022-02-14T17:25
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинский новостной портал "Страна.uа" счел неудачной фотографию, опубликованную пресс-службой президента Украины Владимира Зеленского к новости о разговоре с главой США Джо Байденом.На снимке Зеленский сидит за столом и сосредоточенно что-то записывает. На столе стоит телефон. По мнению журналистов, такая иллюстрация к новости не соответствует деловому образу лидера Украины, который может общаться с американским коллегой на равных.Байден и Зеленский накануне провели телефонный разговор, который длился чуть менее часа. В заявлении Белого дома указывается, что лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы президент США пообещал своему визави дать "быстрый и решительный" ответ на любую "возможную агрессию" против Киева.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Байдена утверждает, что это якобы случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. На прошлой неделе стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили к берегам Европы четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не выполняет Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220214/kadyrov-1772728888.html
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сша, украина, джо байден, владимир зеленский, в мире
15:53 14.02.2022 (обновлено: 17:25 14.02.2022)
 
"Записывал за Байденом". На Украине высмеяли "говорящее фото" Зеленского

"Страна.ua": судя по снимку на сайте, Байден диктовал Зеленскому план действий, а не наоборот

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Украинский новостной портал "Страна.uа" счел неудачной фотографию, опубликованную пресс-службой президента Украины Владимира Зеленского к новости о разговоре с главой США Джо Байденом.
"Судя по фото, которым Банковая снабдила новость о разговоре, Зеленский больше слушал и записывал, чем чего-то там требовал у президента США", — говорится в материале.
На снимке Зеленский сидит за столом и сосредоточенно что-то записывает. На столе стоит телефон. По мнению журналистов, такая иллюстрация к новости не соответствует деловому образу лидера Украины, который может общаться с американским коллегой на равных.
Байден и Зеленский накануне провели телефонный разговор, который длился чуть менее часа. В заявлении Белого дома указывается, что лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего кризиса вокруг Украины. Кроме того, во время беседы президент США пообещал своему визави дать "быстрый и решительный" ответ на любую "возможную агрессию" против Киева.
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В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на Байдена утверждает, что это якобы случится 16 февраля.
На этом фоне НАТО усиливает военное присутствие вблизи российских границ. На прошлой неделе стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили к берегам Европы четыре эсминца.
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В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации напряженности — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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